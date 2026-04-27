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सामान लेने निकली मासूम, लौटी लाश बनकर... परिजनों ने जताई दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में 12 साल की एक नाबालिग बच्ची का शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है, इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:25 PM IST
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Sonbhadra police
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सोनभद्र/अरविंद दुबे:  उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 12 साल की एक नाबालिग बच्ची का शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. रविवार को घर से सामान लेने निकली बच्ची देर शाम तक वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन आज सुबह घर से महज 400 मीटर दूर खेत में उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया. 

परिजनों ने इस घटना में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है, वहीं बच्ची के शरीर पर चोट के निशान होने की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

कहां की है ये घटना?
म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है, मासूम बच्ची रविवार को घर से सामान लेने निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परिजनों की चिंता उस वक्त और बढ़ गई जब हर जगह तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला. आज गांव के पास ही खेत में बच्ची का शव मिलने की सूचना जैसे ही फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है, वहीं बच्ची के शरीर पर चोट के निशान होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, जो कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

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एएसपी ने क्या बताया?
मामले की जानकारी देते हुए एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है. 

इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि घटना के हर पहलू पर गहनता से जांच की जा रही है और संबंधित धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई.  

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