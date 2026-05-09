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गोमती नदी में नहाने गए दो युवकों की डूबकर मौत, गांव में पसरा मातम

Jaunpur News: जौनपुर में शनिवार को दो परिवारों में उस वक्त मातम छा गया जब परिवार के बेटों की डूबने से मौत की खबर मिली. दोनों युवक गोमती नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गए. गोताखोरों ने उन्हें बाहर निकाला तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 09, 2026, 10:49 PM IST
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गोमती में दो युवक डूबे
गोमती में दो युवक डूबे

अजीत सिंह/जौनपुर: जिले के चंदवक थाना क्षेत्र में शनिवार को गोमती नदी में नहाने गए दो युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जबकि परिजनों में कोहराम छा गया. घटना पुराने पुल के पास की बताई जा रही है. 

घटना विस्तार से
जानकारी के अनुसार हीरापुर मचहटी गांव निवासी 18 वर्षीय प्रवेश यादव और 20 वर्षीय शिवम चौरसिया अपने कुछ साथियों के साथ में गोमती नदी पर स्नान करने पहुंचे थे. नहाने के दौरान दोनों युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. साथ मौजूद दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके. इसके बाद मौके पर शोरगुल मच गया. 

युवकों को मुश्किल से नदी से निकाला गया
आवाज सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत नदी किनारे पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को पानी से बाहर निकाला. हालत गंभीर होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरीबारी डोभी ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

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सूचना मिलते ही दो परिवारों में छाया मातम 
घटना की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में मातम छा गया. मृतक प्रवेश यादव के पिता मुंबई में रहकर काम करते हैं, जबकि शिवम चौरसिया का परिवार वाराणसी में निवास करता है. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

थाना प्रभारी ने बताया कि नदी में स्नान के दौरान डूबने से दोनों युवकों की मौत हुई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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