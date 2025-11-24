राम मंदिर ध्वजारोहण पर लगेगा 550 मन लड्डू का भोग, मिर्जापुर के देवरहा बाबा आश्रम में दूर-दूर से आए भक्तों ने तैयार किया प्रसाद

राजेश मिश्रा/मीरजापुर: अयोध्या के राम मंदिर में विशाल ध्वजारोहण की तैयारी राम नगरी अयोध्या में ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी चल रही है. ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रसाद और भोग के लिए मिर्जापुर में 550 मन लड्डू तैयार किया जा रहा है. मिर्जापुर के देवराह बाबा आश्रम में 550 मन लड्डू बनाने का काम तेजी से चल रहा है. काफी मात्रा में लड्डू बनाकर भेजे भी जा चुके हैं और बाकी बचे लड्डू भी जल्द ही भेज दिये जाएंगे.

देवराह बाबा आश्रम में ही तैयार होता है रामलला का भोग

बता दें कि देवरहा बाबा आश्रम से ही प्रभु श्रीराम को भोग लगने के लिए लड्डुओं को भेजा जाता है. ऐसे में ध्वजारोहण के शुभ अवसर पर 205 कुंतल लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है. शुद्ध देशी घी से लड्डुओं को बनाने के बाद स्टील के डब्बे में पैक किया जा रहा है.

अलग-अलग प्रांतों से आकर भक्त बनाते हैं लड्डू

एक डब्बे में 11 लड्डुओं को रखा जा रहा है, जहां स्टील के डब्बों में पैक करने के बाद इसे झोले में भरा जा रहा है. रामलला को भोग लगने के बाद यह महाप्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा. भक्तों के द्वारा ही लड्डुओं को बनाया जा रहा है, इसे बनाने के लिए अलग-अलग प्रांतों से भक्त आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भी गया था 500 मन लड्डू

देवरहा बाबा आश्रम से मंदिर के निर्माण के अवसर पर 500 मन लड्डू व वर्षगांठ पर 1001 मन लड्डू भेजा गया था. इसके साथ ही प्रतिदिन भोग के लिए भी प्रसाद जाता है. ऐसे में दोबारा ध्वजारोहण पर 501 मन लड्डू भेजा जा रहा है, जहां पर तेजी के साथ बनाने कार्य हो रहा है.

आश्रम के ट्रस्टी ने बताया

आश्रम के ट्रस्टी एके सक्सेना ने बताया कि राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है. कारीगरों और भक्तों के द्वारा महाप्रसाद को बनाया जा रहा है. अभी भी इसे तैयार किया जा रहा है और धीरे-धीरे खेप में अयोध्या भेजा जा रहा है.

राम मंदिर पर देवरहा बाबा ने बहुत पहले कर दी थी भविष्यवाणी

बताया जाता है कि प्रभु श्रीराम मंदिर के निर्माण की घोषणा देवरहा बाबा द्वारा बहुत पहले की गई थी. देवराह बाबा का श्रीराम के प्रति बहुत लगाव था. उनकी कही बात सही हो रही है. यह बेहद ही सुखद अनुभव है और हम चाहते है कि सेवा का अवसर मिलता रहे.