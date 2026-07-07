मीरजापुर में सनसनी: तालाब से बोरी में बंद मिले 26 पासपोर्ट, गिट्टी भरकर पानी में डुबोए गए थे दस्तावेज

राजेश मिश्र/मीरजापुर: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में एक तालाब से दो दर्जन से अधिक पासपोर्ट मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन पासपोर्टों को एक बोरी में गिट्टी (पत्थर के टुकड़े) के साथ भरकर जानबूझकर पानी में डुबोया गया था, ताकि बोरी पानी के ऊपर न आ सके. पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है