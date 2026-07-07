मीरजापुर में सनसनी: तालाब से बोरी में बंद मिले 26 पासपोर्ट, गिट्टी भरकर पानी में डुबोए गए थे दस्तावेज

राज्य चुनें
राजेश मिश्र/मीरजापुर: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में एक तालाब से दो दर्जन से अधिक पासपोर्ट मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन पासपोर्टों को एक बोरी में गिट्टी (पत्थर के टुकड़े) के साथ भरकर जानबूझकर पानी में डुबोया गया था, ताकि बोरी पानी के ऊपर न आ सके. पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है
मछली पकड़ने के जाल में फंसी रहस्यों की बोरी
यह अनोखी घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है. मीरजापुर के एक स्थानीय गांव में मछुआरे रोज की तरह तालाब में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाल रहे थे. इसी दौरान उनके जाल में एक भारी बोरी फंस गई. मछुआरों ने जब काफी मशक्कत के बाद उस बोरी को पानी से बाहर निकाला, तो उनके होश उड़ गए.
बोरी को खोलने पर पता चला कि उसमें वजन बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में गिट्टी भरी हुई थी और उसके अंदर कुल 26 पासपोर्ट छिपाकर रखे गए थे. मछुआरों ने तुरंत इस अजीबोगरीब घटना की जानकारी गांव के अन्य लोगों और स्थानीय पुलिस को दी.
कई जिलों के लोगों के हैं पासपोर्ट,जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है. शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, वह इस प्रकार है....बरामद किए गए पासपोर्ट केवल मीरजापुर के नहीं हैं, बल्कि इनमें वाराणसी, भदोही, अंबेडकरनगर सहित उत्तर प्रदेश के कई अन्य जनपदों के लोगों के नाम और पते दर्ज हैं.
जांच के मुख्य बिंदु
इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों के लोगों के पासपोर्ट मीरजापुर के इस तालाब में कैसे पहुंचे? इन्हें गिट्टी से भरी बोरी में डालकर पानी में क्यों फेंका गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा फर्जीवाड़ा, मानव तस्करी (Human Trafficking) या खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले किसी बड़े गिरोह का हाथ है? पुलिस इन सभी पहलुओं पर सघनता से काम कर रही है.
क्षेत्राधिकारी का बयान
घटना की पुष्टि करते हुए क्षेत्राधिकारी (CO) सदानंद सिंह ने बताया कि तालाब से पासपोर्ट बरामद होने का मामला पूरी तरह सही है. उन्होंने कहा, "इस पूरे प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है. पासपोर्ट धारकों की पहचान कर उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!