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मीरजापुर में सनसनी: तालाब से बोरी में बंद मिले 26 पासपोर्ट, गिट्टी भरकर पानी में डुबोए गए थे दस्तावेज

मीरजापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब तालाब में उतरे मछुआरों को जाल में फंसी बोरी मिली. जब उसको खोला गया तो होश उड़ गए. गिट्टी भरकर तालाब में दो दर्जन से अधिक पासपोर्ट डुबोए गए थे.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 07, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:14 AM IST
मीरजापुर में सनसनी: तालाब से बोरी में बंद मिले 26 पासपोर्ट, गिट्टी भरकर पानी में डुबोए गए थे दस्तावेज
Image Credit: mirzapur newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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