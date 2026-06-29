एक साथ 35 नन्हे मगरमच्छ! सोनभद्र के छोटे से चेकडैम में हैरान करने वाला नजारा, देखने जुटा ग्रामीणों का हुजूम

मगरमच्छ के अंडों से करीब तीन महीने में निकलते हैं अंडे

वन क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार सिंह के मुताबिक मगरमच्छ एक बार में 20 से 80 तक अंडे देते हैं और करीब 80 से 90 दिनों में उनसे बच्चे निकलते हैं. अंडों से बाहर आते समय बच्चे विशेष प्रकार की आवाज निकालते हैं, जिसे सुनकर मादा मगरमच्छ सामान्यतः उन्हें घोंसले से बाहर निकालकर पानी तक पहुंचाती है. लेकिन इस मामले में मादा मगरमच्छ मौके पर नहीं मिली, इसलिए वन विभाग ने समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित प्राकृतिक जलाशय में छोड़ दिया. इस अनोखी घटना ने न सिर्फ ग्रामीणों को रोमांचित किया, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में वन विभाग की तत्परता भी एक बार फिर सामने आई. सोनभद्र के जंगलों और जलाशयों में वन्यजीवों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि यहां का प्राकृतिक तंत्र अब भी समृद्ध और जीवंत है.