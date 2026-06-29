एक साथ 35 नन्हे मगरमच्छ! सोनभद्र के छोटे से चेकडैम में हैरान करने वाला नजारा, देखने जुटा ग्रामीणों का हुजूम

राज्य चुनें
सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र के जुगैल वन रेंज में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया, जब एक छोटे से चेकडैम में एक-दो नहीं बल्कि मगरमच्छ के नन्हे 35 बच्चे एक साथ तैरते दिखाई दिए. पानी कम होने पर बच्चों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए. देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय मल्लाहों की मदद से सभी शिशु मगरमच्छों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें सोन नदी के गहरे जलाशय में छोड़ दिया.
नन्हे मगरमच्छों को देखने जुटी ग्रामीणों की भीड़
जुगैल वन रेंज के मध्य प्रदेश सीमा से सटे सेमिया गांव के छितीरपुरवा टोला स्थित चेकडैम में सुबह उस समय कौतूहल का माहौल बन गया. जब ग्रामीणों ने पानी से अजीब आवाजें सुनीं. पास जाकर देखा तो चेकडैम में मगरमच्छ के दर्जनों शिशु तैर रहे थे. कुछ ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
बगैर व्यस्क मगरमच्छ के 35 बच्चे मिले
ग्रामीणों की सूचना पर वन दारोगा अविनाश सिंह, वन्यजीव रक्षक सौरभ उपाध्याय और पीआरवी पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. स्थानीय मल्लाह वीरेंद्र साहनी और टिम्मल साहनी के सहयोग से बेहद सावधानी के साथ सभी 35 शिशु मगरमच्छों का रेस्क्यू किया गया. उन्हें बोरियों में सुरक्षित रखकर पास की सोन नदी के गहरे जलाशय में छोड़ दिया गया, ताकि उनका प्राकृतिक आवास सुरक्षित बना रहे. मौके से मगरमच्छ के पांच अंडे भी मिले हैं. वन विभाग का मानना है कि प्रजनन काल के दौरान कोई मादा मगरमच्छ यहां अंडे देकर चली गई होगी. अंडों से बच्चे निकलने के बाद वे चेकडैम के पानी में आ गए. हालांकि मौके पर कोई वयस्क मगरमच्छ नहीं मिला
मगरमच्छ के अंडों से करीब तीन महीने में निकलते हैं अंडे
वन क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार सिंह के मुताबिक मगरमच्छ एक बार में 20 से 80 तक अंडे देते हैं और करीब 80 से 90 दिनों में उनसे बच्चे निकलते हैं. अंडों से बाहर आते समय बच्चे विशेष प्रकार की आवाज निकालते हैं, जिसे सुनकर मादा मगरमच्छ सामान्यतः उन्हें घोंसले से बाहर निकालकर पानी तक पहुंचाती है. लेकिन इस मामले में मादा मगरमच्छ मौके पर नहीं मिली, इसलिए वन विभाग ने समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित प्राकृतिक जलाशय में छोड़ दिया. इस अनोखी घटना ने न सिर्फ ग्रामीणों को रोमांचित किया, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में वन विभाग की तत्परता भी एक बार फिर सामने आई. सोनभद्र के जंगलों और जलाशयों में वन्यजीवों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि यहां का प्राकृतिक तंत्र अब भी समृद्ध और जीवंत है.