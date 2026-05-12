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सोनभद्र में 4 किशोर रहस्यमय तरीके से लापता, तीन दिन बाद भी नहीं लगा सुराग - परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Sonbhadra News: सोनभद्र जनपद के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेणुकूट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही मोहल्ले के चार किशोर अचानक लापता हो गए.  घटना को तीन दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं लग सका है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 12, 2026, 03:30 PM IST
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सोनभद्र में 4 किशोर रहस्यमय तरीके से लापता, तीन दिन बाद भी नहीं लगा सुराग - परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सोनभद्र न्यूज/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेणुकूट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही मोहल्ले के चार किशोर अचानक लापता हो गए.  घटना को तीन दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं लग सका है, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.  यह पूरा मामला पिपरी थाना क्षेत्र की चाचा कॉलोनी का है, जहां 9 मई की शाम को चार किशोर घर से निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे. लापता होने वाले किशोरों की पहचान 13 वर्षीय आलोक कुमार पाल, 12 वर्षीय रोहित कुमार, 16 वर्षीय अनिकेत कुमार और 15 वर्षीय विवेक कुमार के रूप में हुई है.

क्या है पूरा मामला ? 
शुरुआत में जब देर रात तक बच्चे घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन सफलता न मिलने पर स्थानीय पुलिस चौकी में सूचना दी गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. पिपरी एसओ राजेश चौबे के नेतृत्व में पुलिस की टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित ठिकानों पर सघन जांच कर रही हैं. साथ ही, पुलिस आसपास के जिलों को भी सूचना भेजकर अलर्ट कर चुकी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ तकनीकी माध्यमों से बच्चों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

 

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इधर, एक साथ चार किशोरों के गायब होने से पूरी चाचा कॉलोनी में सनसनी फैल गई है और परिवारों में मातम जैसा माहौल बना हुआ है. माता-पिता और परिजनों की आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं और वे किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं. पूरे इलाके में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भी असुरक्षा का भाव है. पुलिस ने आम लोगों से भी भावनात्मक अपील की है कि यदि किसी को भी इन किशोरों के संबंध में कोई जानकारी या सुराग मिले, तो वह तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करे ताकि इन बच्चों को सकुशल उनके परिवार तक वापस लाया जा सके. फिलहाल पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है और बच्चों की बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

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