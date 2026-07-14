Add Zee Business As A Preferred Source
App

घर के अंदर फंदे से लटका मिला 40 वर्षीय शख्स का शव, कोई सुसाइड नोट नहीं, परिवार में कोहराम

Sonbhadra News: सोनभद्र के दुद्धी कस्बे में एक घर में 40 वर्षीय शख्स का शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByArvind DubeyEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jul 14, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:12 PM IST
घर के अंदर फंदे से लटका मिला 40 वर्षीय शख्स का शव, कोई सुसाइड नोट नहीं, परिवार में कोहराम

About the Author

Arvind Dubey

Arvind Dubey

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवीन निकला नावेद... फेसबुक पर दोस्ती कर जबरन धर्मांतरण, 14 साल तक झेला यौन शोषण!
Muzaffarnagar news15 min ago
2
Jhansi News1 hr ago
3
Ayodhya Ram Mandir donation case1 hr ago
4
Saharanpur news1 hr ago
5
Etawah news2 hrs ago