घर के अंदर फंदे से लटका मिला 40 वर्षीय शख्स का शव, कोई सुसाइड नोट नहीं, परिवार में कोहराम

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सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र के दुद्धी कस्बे में एक 40 वर्षीय युवक द्वारा घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. युवक का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला. परिजन उसे आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला
मामला दुद्धी कस्बे के वार्ड नंबर-4 का है, जहां धर्मेंद्र कुमार उर्फ सोनू ने मंगलवार दोपहर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर पंखे से रस्सी के सहारे फांसी लगा ली. काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद खिड़की से झांककर देखा तो युवक फंदे से लटका हुआ दिखाई दिया. परिजनों ने खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया और युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही दुद्धी पुलिस अस्पताल पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. उप निरीक्षक हरिकेश राम आजाद ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है. हालांकि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है. युवक अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गया है, घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.
जालौन में बुजुर्ग ने पेड़ से फांसी लगाकर जान दी
उधर जालौन में एक बुजुर्ग मजदूर ने बबूल के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बबूल के पेड़ से 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव लटाक देख पूरे गांव में हड़कंप मच गया. जैसे ही बुजुर्ग के बारे में सूचना पत्नी और उसके बच्चों को हुई, पूरा परिवार सन्न रह गया और बिलख-बिलख कर रोने लगा.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. घटना जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के न्यू रॉयल गार्डन के पास की है.
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