मीरजापुर में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, खेतों से काम कर लौटते समय हुआ भीषण सड़क हादसा

Mirzapur News: घायलों में चार घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है. 12 अन्य घायलों का इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में जारी है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:29 PM IST
राजेश मिश्र/मीरजापुर: यूपी के मीरजापुर में शनिवार की शाम देहात कोतवाली क्षेत्र के बलहरा मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां महिला मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई. इससे एक बालक समेत 16 लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं. 

ऐसे हुआ हादसा
सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि घायलों में चार घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है. 12 अन्य घायलों का इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में जारी है. बताया गया कि सभी घायल सोनभद्र जनपद के अहरौरा थाना क्षेत्र के दो गांवों के रहने वाले हैं. ये मजदूर टमाटर की खेतों में काम करने के लिए मीरजापुर आए थे. शनिवार शाम काम खत्म होने के बाद सभी मजदूर एक पिकअप वाहन में सवार होकर मड़िहान की ओर वापस लौट रहे थे, तभी बलहरा मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. 

चार महिला मजदूरों की हालत नाजुक 
सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सदर अमर बहादुर और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल भेजवाया और राहत कार्य में जुट गई. चार महिला मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. बाकी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार जारी है. 

सोनभद्र के रहने वाले हैं सभी मजदूर 
पुलिस ने बताया कि सभी घायल घोरावल क्षेत्र, जनपद सोनभद्र के रहने वाले हैं. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है. वहीं, मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बताई जा रही है. प्रशासन द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, वाहन तेज रफ्तार में होने के कारण मोड़ पर चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और वाहन पलट गया. घायलों में कुमारी 45, रामप्यारी 50, इंदु 19, पार्वती 40, आरती 17, बासमती 45, अजय 38, इतवारी 14, बताए गए हैं. 

