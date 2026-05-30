सोनभद्र में प्रसूता की मौत से मचा हड़कंप, एम्बुलेंस ने सरकारी अस्पताल की जगह पहुंचाया अवैध अस्पताल, ऑपरेशन के दौरान गई जान

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में एक प्रसूता की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि सरकारी अस्पताल के लिए रेफर की गई गर्भवती महिला को 108 एम्बुलेंस द्वारा निर्धारित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बजाय एक अवैध निजी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल से जुड़े लोग फरार हो गए, जिससे परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया.

संचालक पर एफआईआर

घटना के बाद अस्पताल से जुड़े लोग फरार हो गए. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देश पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने जांच की, जिसके बाद बिना पंजीकरण संचालित अस्पताल को सील कर दिया गया और संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. आखिर कैसे एक अवैध अस्पताल में प्रसव कराया जा रहा था और किसकी लापरवाही से एक महिला की जान चली गई.

क्या है पूरा मामला?

कोन थाना क्षेत्र के सोना सिंगा गांव निवासी सीमा पत्नी देवनारायण प्रसव पीड़ा होने पर कचनरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंची थीं. प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोन रेफर कर दिया था. आरोप है कि 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी कोन ले जाए जाने के बजाय प्रसूता को सीधे कोन बाजार स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जो बिना पंजीकरण संचालित हो रहा था.

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अस्पताल में प्रसव के लिए ऑपरेशन किए जाने के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद चिकित्सक एवं अन्य जिम्मेदार लोग मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और मामले की शिकायत प्रशासन तक पहुंची.

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने तत्काल जांच के निर्देश दिए. इसके बाद उपजिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. गुलाब शंकर यादव, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. कीर्ति आजाद बिन्द तथा क्षेत्राधिकारी कोन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पूरे प्रकरण की जांच की.

शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए

जांच के दौरान मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वहीं अस्पताल के दस्तावेजों और संचालन संबंधी अभिलेखों की पड़ताल में अस्पताल के बिना वैध पंजीकरण संचालित होने की बात सामने आने पर प्रशासन ने ग्लोबल हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया. प्रशासन ने अस्पताल संचालक नसीम अहमद के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

साथ ही इस पूरे मामले में एम्बुलेंस द्वारा रेफर मरीज को निजी अस्पताल ले जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा तथा नियमों की अनदेखी कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.