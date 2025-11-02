यूपी के इस जिले में लगता भूतों का मेला, शेर के रूप में प्रकट हुए थे भगवान शिव, पूर्ण होती सारी मनोकामनाएं!

Mirzapur News/ राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले के अहरौरा में करीब 300 वर्षों से लग रहे 3 दिवसीय बेचूंबीर के मेले में अंतिम दिन रविवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. बरही गांव स्थित बेचूबीर और बरहिया माता मंदिर पर विभिन्न प्रांतों से मन्नत लेकर पहुंचे लोगों ने चौरी पर मत्था टेका . दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना कर मन्नतें मांगी.

क्या है इस मेले का इतिहास?

मान्यता है कि इस धाम पर आने से भूत-प्रेत बाधा समाप्त हो जाती है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है. बिगड़े मौसम के बावजूद बरसात और कीचड़ के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची. सैकड़ों वर्ष पूर्व बरही गांव के रहने वाले बेचू यादव रोज भैंस चराने जंगल जाया करते थे.

एक दिन उनका सामना एक शेर से हो गया. दोनों में जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसमें बेचू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. गांव लौटने पर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी. “बेचू, जो मांगना हो मांग लो.” माना जाता है कि शेर के रूप में स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे. बेचू यादव ने प्रार्थना की कि “जो भी भक्त मेरे चौरी पर आए, उसकी मनोकामना पूर्ण हो.”

इधर बेचू यादव की पत्नी को जब यह समाचार मिला तो वे भी पास स्थित भक्सी नदी में स्नान कर लौटते समय समाधि ले लीं. तभी से बरही गांव में बेचूबीर और बरहिया माता के रूप में दोनों की पूजा की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी अटूट आस्था के साथ निभाई जा रही है.

मंदिर के पुजारी ने क्या बताया?

बरहिया माता मंदिर के पुजारी दल श्रृंगार यादव ने बताया कि मेले में श्रद्धालु पहाड़ों और खेतों में टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करते हैं. प्रसाद स्वरूप चावल के दाने (अच्छत) श्रद्धालुओं में बांटे जाते हैं. बारिश के बावजूद श्रद्धालु नाच-गान व खेलों के साथ आनंदपूर्वक मेला मना रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है. मेले में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है. भारी पुलिस बल के साथ-साथ सादे कपड़ों में जवान और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं. उपजिलाधिकारी चुनार राजेश कुमार वर्मा और अहरौरा थाना प्रभारी फोर्स के साथ मेले का भ्रमण कर रहे हैं.