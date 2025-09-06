Bhadohi News: यूपी के इस जिले में चिट फंड घोटाला, गाढ़ी कमाई लुटी, सैकड़ों परिवारों के सपने हुए चकनाचूर
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2910705
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

Bhadohi News: यूपी के इस जिले में चिट फंड घोटाला, गाढ़ी कमाई लुटी, सैकड़ों परिवारों के सपने हुए चकनाचूर

Bhadohi News: भदोही जिले में एक बड़े वित्तीय घोटाले ने सैकड़ों परिवारों को सड़क पर ला खड़ा किया है. लोग मेहनत-मजदूरी से कमाए पैसों को सुरक्षित भविष्य के लिए जमा कर रहे थे, लेकिन भरोसे के नाम पर उन्हें ऐसा धोखा मिला जिसने उनके सपनों को तोड़ दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhadohi News
Bhadohi News

Bhadohi News/शरद मौर्य:  उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में वित्तीय धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. वेरी वेल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नामक चिट फंड कंपनी पर निवेशकों को गुमराह कर करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप है. कंपनी के 15 निदेशकों ने कथित तौर पर सैकड़ों लोगों से 9 करोड़ रुपये जमा कराए और अब सभी फरार हो गए हैं.

कैसे हुआ उजागर?
बता दें कि मामला उस समय उजागर हुआ जब कंपनी के कर्मचारी राजेश कुमार मौर्या ने ज्ञानपुर थाने में तहरीर दी. इस पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 314(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. तहरीर में प्रमुख आरोपी कृपा शंकर, उसकी पत्नी, चार बेटों सहित अन्य निदेशकों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ग्रामीणों को धन दोगुना करने का झांसा देकर निवेश कराया. लोगों को एजेंटों के माध्यम से लुभावने वादे किए गए, लेकिन जब भुगतान का समय आया तो कंपनी का कार्यालय बंद मिला.

एजेंटों ने जांच-पड़ताल की तो पता चला कि कंपनी का कोई बैंक खाता ही नहीं है और निवेशकों का पैसा माइक्रो क्रेडिट फाउंडेशन के खाते में जमा कराया जा रहा था. इस खुलासे के बाद निवेशकों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मामले की जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही फरार निदेशकों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

और पढे़ं: रसायन विज्ञान के शिक्षक की प्रयोगशाला में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस 

 मैं इन्हीं के साथ रहूंगी... नवविवाहिता प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी, फिर पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान  

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Bhadohi News

Trending news

Bhadohi News
यूपी के इस जिले में चिट फंड घोटाला, सैकड़ों परिवारों के सपने हुए चकनाचूर
guldar terror in bijnor
शहर-शहर खूंखार का कहर, कहीं मासूम को उठा ले गया गुलदार तो कहीं तेंदुए ने किया हमला
Sambhal news
फ्लैश वॉलेट एप से ब्लैकमेलिंग करने वाले गैंग का भंडाफोड़, संभल में 5 शातिर गिरफ्तार
Firing outside cafe Lucknow
लखनऊ में कैफे के बाहर सरेआम फायरिंग,अज्ञात बदमाशों ने कार पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां
dispute over abdullah residency
मुंबई के बाद अब्दुल्ला रेजीडेंसी को लेकर विवाद, हिंदुओं संग भेदभाव के जांच की मांग
Noida News
नोएडा से पकड़ा गया मुंबई को दहलाने की धमकी देने वाला अश्विनी,जानें कौन है ये धमकीबाज
Uttarakhand
उत्तराखंड के चमोली में आपदाओं ने मचाया हाहाकार,सड़कें बंद, कब पटरी पर लौटेगी जिंदगी!
Varanasi Rain Alert
अगले तीन दिनों तक सताएगी गर्मी, जानें वाराणसी में फिर कब होगी बेतहाशा बारिश?
hamirpur news
हमीरपुर में रात को फिर मंडराए ड्रोन, गांववाले आंखों में काट रहे रातें दहशत में लोग
UPSSSC PET Exam 2025
UPSSSC PET Exam आज से शुरू,48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्र,एक क्लिक में जानें सबकुछ
;