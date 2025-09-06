Bhadohi News: यूपी के इस जिले में चिट फंड घोटाला, गाढ़ी कमाई लुटी, सैकड़ों परिवारों के सपने हुए चकनाचूर

Bhadohi News/शरद मौर्य: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में वित्तीय धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. वेरी वेल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नामक चिट फंड कंपनी पर निवेशकों को गुमराह कर करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप है. कंपनी के 15 निदेशकों ने कथित तौर पर सैकड़ों लोगों से 9 करोड़ रुपये जमा कराए और अब सभी फरार हो गए हैं.

कैसे हुआ उजागर?

बता दें कि मामला उस समय उजागर हुआ जब कंपनी के कर्मचारी राजेश कुमार मौर्या ने ज्ञानपुर थाने में तहरीर दी. इस पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 314(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. तहरीर में प्रमुख आरोपी कृपा शंकर, उसकी पत्नी, चार बेटों सहित अन्य निदेशकों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ग्रामीणों को धन दोगुना करने का झांसा देकर निवेश कराया. लोगों को एजेंटों के माध्यम से लुभावने वादे किए गए, लेकिन जब भुगतान का समय आया तो कंपनी का कार्यालय बंद मिला.

एजेंटों ने जांच-पड़ताल की तो पता चला कि कंपनी का कोई बैंक खाता ही नहीं है और निवेशकों का पैसा माइक्रो क्रेडिट फाउंडेशन के खाते में जमा कराया जा रहा था. इस खुलासे के बाद निवेशकों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मामले की जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही फरार निदेशकों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

