भदोही में मेमू ट्रेन पर पथराव से मची अफरातफरी, अवैध वेंडरों की दबंगई से कई यात्री घायल

Bhadohi News: भदोही जिले के गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब बनारस से प्रयागराज जा रही मेमू सवारी गाड़ी संख्या 65111 पर अवैध वेंडरों ने पथराव कर दिया. इस घटना में एक सरकारी कर्मचारी सहित आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है. घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया.

अवैध वेंटर पर यात्रियों से मारपीट का आरोप

जानकारी के अनुसार, मेमू ट्रेन सुबह लगभग 8 बजकर 13 मिनट पर ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर पहुँची थी ठहराव के दौरान एक अवैध वेंडर केतली लेकर जबरन ट्रेन के डिब्बे में घुसने लगा और यात्रियों के साथ धक्का-मुक्की करने लगा. ट्रेन छूटने के डर से यात्रियों ने इसका विरोध किया तो वेंडर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए पथराव से ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई और कई यात्री घायल हो गए.

चेन पुलिस से रोकनी पड़ी ट्रेन

घटना में ओम जी मौर्या, सुनील जायसवाल निवासी अहिमनपुर खमरिया, चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह निवासी जोगिनका, आदर्श पाण्डेय निवासी सुजातपुर, कुलदीप पाण्डेय निवासी छतमी सहित एक महिला और एक अन्य पुरुष को चोटें आईं कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि अन्य का इलाज जारी रहा.पथराव की घटना के बाद ट्रेन पहले तो आगे बढ़ी, लेकिन किसी यात्री द्वारा चैन पुलिंग किए जाने पर गाड़ी को फिर से रोकना पड़ा. करीब 35 मिनट की देरी के बाद ट्रेन सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकी.

यात्रियों में भारी आक्रोश

घटना से यात्रियों में भारी आक्रोश देखने को मिला. घायल यात्रियों ने रेलवे पुलिस को तहरीर देकर अवैध वेंडरों पर कार्रवाई की मांग की है. यात्रियों का आरोप है कि रेलवे पुलिस की मिलीभगत से स्टेशन पर अवैध वेंडरों की भरमार है, जो बेखौफ होकर मनमानी और अवैध कारोबार करते हैं. वहीं जीआरपी ने एक आरोपी को हिरासत में लेने की पुष्टि करते हुए अन्य आरोपियों की तलाश जारी होने की बात कही है.

