शादी की खुशियां मातम में बदलीं, तेज रफ्तार कार ने तीन युवकों को कुचला, एक की मौत

भदोही/शरद मौर्य: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक शादी समारोह उस समय दर्दनाक हादसे में बदल गया, जब तेज रफ्तार कार ने तीन युवकों को कुचल दिया. इस हादसे में एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

कहां की है ये घटना?

यह घटना औराई रोड स्थित एक मैरिज लॉन की है, जहां बरबसपुर निवासी शिव शंकर चौहान की बेटी की शादी चल रही थी. वाराणसी के पंचकोशी से आई बारात के बीच पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था. हंसी-खुशी के बीच किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में सबकुछ बदल जाएगा.

आधी रात के बाद शादी में शामिल तीन युवक,विशाल चौहान, किशन चौहान और नीरज चौहान लॉन से बाहर निकले. तभी अचानक एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

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घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 16 वर्षीय नीरज चौहान को मृत घोषित कर दिया. वहीं, विशाल और किशन की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

नीरज की मौत की खबर मिलते ही परिवार और पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया. जिस घर में शादी की खुशियां गूंज रही थीं, वहां पलभर में मातम छा गया. पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है. एक लापरवाही ने न सिर्फ एक मासूम की जान ले ली, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी छीन लीं.

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