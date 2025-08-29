मीरजापुर-भदोही के कालीन उद्योग पर ट्रंप के टैरिफ की मार! कारोबारियों को सता रहा इन बातों का डर

मीरजापुर/राजेश मिश्र: देश-दुनिया में प्रसिद्ध मीरजापुर और भदोही के कालीन उद्योग को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बुरी नजर लग गई है. अमेरिका का भारत पर लागू किया गया 50 प्रतिशत टैरिफ शुक्रवार यानी आज से लागू हो जाएगा. इसके कारण कालीन उद्योग पर भयंकर संकट के बादल छा गए हैं.

कालीन एक्सपोर्टर का क्या कहना?

कालीन एक्सपोर्टर मोहम्मद जावेद खान बताते हैं, "टैरिफ के कारण उनके गोदाम से लेकर मुंबई तक कालीन डंप पड़े हुए हैं . पूरे देश भर में कालीन कारोबार 20 हजार करोड़ रुपए का होता है. जिसमें 17000 करोड़ अमेरिका जाया करता है . मीरजापुर और भदोही जिले की बात की जाए तो यहां से लगभग 10 से 11000 करोड़ का कारोबार अमेरिका से होता है."

रोजगार पर खड़ा होगा संकट

आगे कहा, "पूरे देश में एक करोड़ अप्रशिक्षित मजदूर इस उद्योग में काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों जिलों में लगभग 25 लाख लोग अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित मिलाकर बात किया जाए तो लगभग 45 लाख कार्य कर रहे हैं. टैरिफ के असर से यह सभी बेरोजगार हो जाएंगे, सरकार को जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए . सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए और समय रहते ध्यान नहीं दिया तो उद्योग पूरी तरह से चौपट हो जाएगा.

कालीन का गढ़ है मीरजापुर-भदोही, सबसे ज्यादा अमेरिका सप्लाई

प्रदेश के कई जिलों मेरठ, पानीपत के साथ सबसे ज्यादा कालीन मीरजापुर और भदोही में तैयार होती है. यहां से करीब 80 प्रतिशत माल अमेरिका जाता है और 20 प्रतिशत रूस, यूरोपीय व एशिया के साथ कई अलग-अलग देशों में एक्सपोर्ट होता है . अमेरिका के नए टैरिफ के ऐलान के बाद से कालीन कारोबारी चिंतित है .

सीईपीसी के पूर्व अध्यक्ष का क्या अनुमान?

सीईपीसी के पूर्व अध्यक्ष का अनुमान है कि 50 से 60 प्रतिशत असर पड़ेगा. युद्ध के कारण एक्सपोर्ट में कमी आई थी और अब टैरिफ लगने के बाद हजारों करोड़ का नुकसान होने जा रहा है. सरकार को आगे बढ़कर कारोबारियों को सपोर्ट करना चाहिए. 1990 के पहले एक्सपोर्टर को 20 प्रतिशत सरकार की तरफ से मिलता था, नगद प्रोत्साहन राशि मिलती थी, इनकम टैक्स पर छूट था बैंक ब्याज पर 3 से 4 प्रतिशत छूट था यह सब आज खत्म कर दिए गए हैं, सरकार ध्यान नहीं दी तो आने वाले समय में कालीन कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.

भारत पर टैरिफ से तुर्की को फायदा

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी ट्रेड टैरिफ लगा दिया है, इससे तुर्की का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि तुर्की का कालीन काफी सस्ता होता है. संयुक्त उपायुक्त उद्योग अधिकारी वीरेंद्र कुमार बताते हैं अमेरिका के ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उसके कारण कालीन का आर्डर होल्ड हो गया है ,पहले टैरिफ 12 प्रतिशत था अब बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया है .

नए रास्ते की उम्मीद में व्यापारी

अमेरिका के वायर छूट मांग रहे हैं, उनका कहना है कि कह हमें 25 से 30 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाए तब आर्डर लेंगे . ऐसे में पहले से तुर्की से कंपटीशन चल रहा है तुर्की के रेट भी कम, यहां का मारजिंग पहले ही कम था, इस स्थिति में यहां के व्यापारी और कम मर्जिंग में सप्लाई कर सकेंगे . अभी तक ऑर्डर के कैंसिल होने की सूचना नहीं है, फिलहाल अभी ऑर्डर होल्ड पर हैं, कोई पॉलिसी नहीं बनती है तो नुकसान होने की उम्मीद है. मीरजापुर और भदोही मिलाकर हजारों लोग काम करते है, 700 एक्सपोर्टर हैं . सरकार इसको लेकर विश्लेषण कर रही है जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा.