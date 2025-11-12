प्रेम जाल में फंसाकर करते थे लड़कियों का सौदा, भदोही में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

Bhadohi News: यूपी के भदोही में मानव तस्करी से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नाबालिग किशोरियों को सोशल मीडिया के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर बाद में उनका अपहरण कर सौदा करता था. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें पुरुष और एक महिला शामिल है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, 15 अक्टूबर 2025 को ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र की एक 16 वर्षीय किशोरी अपने मां से काम का बहाना बनाकर घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने 22 अक्टूबर को थाने में तहरीर दी. इसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी. जांच में खुलासा हुआ कि किशोरी सोशल मीडिया के माध्यम से रोहताश बावरिया निवासी मांडा, कोटपुतली राजस्थान के संपर्क में थी. आरोपी रोहताश भदोही आकर नाबालिग को अपने प्यार के जाल में फंसा कर घर से भगा ले गया.

एक लाख रुपये में बेचा

इसके बाद नाबालिग को संतोष निवासी पूरेझम्मन, गोपीगंज को सौंप दिया. संतोष नाबालिग को ग्वालियर ले गया, जहां तीन दिन तक रुकने के बाद उसे मेरठ ले आया. वहां उसने पूर्व योजना के तहत उषा देवी निवासी बिजनौर को सौंप दिया. बाद में उषा देवी, संतोष और अमरदीप नामक एक युवक नाबालिग को लेकर मेरठ के ख्वाजमपुर माजरा, थाना रोहटा पहुंचे. जहां लड़की का सौदा आकाश गुप्ता नामक व्यक्ति से एक लाख दस हजार रुपये में कर दिया.

ऐसे हुई गिरफ्तारी

सौदे में आकाश ने आधा ही पैसा दिया. जब 10 नवंबर को आरोपी बकाया रकम लेने के लिए आकाश गुप्ता के घर पहुंचे, तभी पुलिस ने दबिश देकर सभी को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया. पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आकाश गुप्ता ने नाबालिग को शादी के इरादे से खरीदा था.

कई महिलाओं को ले जा चुका है

पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि आरोपी ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन से कई महिलाओं को ले जा चुका है. इसका उद्देश्य शादी करना या सौदा करना था. फिलहाल किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब फरार आरोपी अमरदीप की तलाश में जुटी है. गैंग के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है.

अन्य लापता लड़कियों के बारे में जुटाई जा रही जानकारी

उन्होंने बताया कि शहर भर से लापता अन्य लड़कियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है. फिलहाल इस तरह के केस में जांच शुरू कर दी गई है. गैंग के गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है. किसी को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही लोगों से ऐसे गिरोह से सावधान रहने की अपील की है.

