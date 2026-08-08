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जिस बेटे के साथ बाजार गई थी मां, उसी के साथ दुनिया छोड़ गई... सांड के हमले से दो मौतें

Bhadohi News: भदोही में छुट्टा सांड के हमले से मां और उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई. दुकान के बाहर सांड ने बाइक सवार विनीता सिंह और उनके बेटे प्रांशु सिंह पर अचानक हमला कर दिया.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 08, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:41 PM IST
जिस बेटे के साथ बाजार गई थी मां, उसी के साथ दुनिया छोड़ गई... सांड के हमले से दो मौतें
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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