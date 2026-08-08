जिस बेटे के साथ बाजार गई थी मां, उसी के साथ दुनिया छोड़ गई... सांड के हमले से दो मौतें

भदोही/शरद मौर्या: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर छुट्टा सांड के हमले ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं. बता दें कि दुकान के बाहर खड़े मां और उनके इकलौते बेटे पर सांड ने अचानक हमला कर दिया. हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में मातम पसरा है.