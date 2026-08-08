जिस बेटे के साथ बाजार गई थी मां, उसी के साथ दुनिया छोड़ गई... सांड के हमले से दो मौतें

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भदोही/शरद मौर्या: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर छुट्टा सांड के हमले ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं. बता दें कि दुकान के बाहर खड़े मां और उनके इकलौते बेटे पर सांड ने अचानक हमला कर दिया. हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में मातम पसरा है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना गोपीगंज थाना क्षेत्र के अमवा गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, पर्वतपुर गांव निवासी प्रांशु सिंह अपनी मां विनीता सिंह के साथ मोटरसाइकिल से अमवा गांव स्थित एक किराने की दुकान पर सामान लेने गए थे. जैसे ही वे दुकान के सामने पहुंचे, वहां मौजूद एक छुट्टा सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया. सांड के हमले से बाइक सवार मां-बेटे सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से चोटिल हो गए.
इलाज के दौरान तोड़ा दम
घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों और परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) गोपीगंज पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया. हालांकि, डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान मां-बेटे दोनों की मौत हो गई.
गांव में शोक की लहर
मृतकों की पहचान विनीता सिंह और उनके इकलौते बेटे प्रांशु सिंह (निवासी पर्वतपुर) के रूप में हुई है. एक साथ मां और इकलौते चिराग की मौत की खबर मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना के बाद से ही क्षेत्र में छुट्टा पशुओं के आतंक को लेकर लोगों में भारी रोष और दहशत का माहौल है.
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