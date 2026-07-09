क्रिकेट के विवाद में 12 साल के बच्चे की मौत, साथी ने बैट सिर पर मारा; 4 बहनों का इकलौता भाई था आदित्य

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शरद मौर्य/भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बच्चों के बीच क्रिकेट खेलते समय हुआ मामूली विवाद एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया. दुर्गागंज थाना क्षेत्र के भानीपुर गांव में 12 वर्षीय आदित्य कुमार गौतम की सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई. आदित्य चार बहनों के बीच इकलौता भाई था. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है.
नो-बॉल को लेकर शुरू हुई थी कहासुनी
जानकारी के अनुसार बुधवार शाम गांव के अंबेडकर पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. खेल के दौरान नो-बॉल को लेकर बच्चों के बीच विवाद शुरू हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कहासुनी कुछ ही देर में धक्का-मुक्की और मारपीट में बदल गई. इसी दौरान आदित्य भी वहां पहुंच गया. आरोप है कि गुस्से में एक नाबालिग लड़के ने क्रिकेट के बल्ले से आदित्य के सिर पर वार कर दिया. चोट इतनी गंभीर थी कि वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा.
इलाज के दौरान बिगड़ी हालत, देर रात हुई मौत
घटना के बाद परिजन घायल आदित्य को तत्काल स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका प्राथमिक उपचार कराया गया. परिजनों का कहना है कि रात में अचानक उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. परिवार उसे बेहतर इलाज के लिए ले जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसने दम तोड़ दिया. मासूम की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. चार बहनों के इकलौते भाई के निधन से घर में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मृतक के पिता ने कहा-
"मृतक के पिता ने बताया कि बच्चे बैट -बॉल खेल रहे थे, इसी दौरान किसी ने नो बॉल कहा तो मेरा बेटा भी नो बॉल कहने लगा, इसी दौरान साथ में खेल रहे एक बच्चे ने गुस्से में आकर बैट उसके सिर पर मार दिया, जो कान के ऊपर दिमाग के पास लगा. हमला करने वाले ने किसी को बताने के लिए जाने भी नहीं दिया, कहा जो बताएगा उसी भी मारूंगा. इसकी वजह से आधा-एक घंटा यहीं पर लग गया. वह किसी तरह से घर पहुंचा लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई."
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
घटना की सूचना मिलते ही दुर्गागंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सुमित त्रिपाठी (CO, भदोही) ने बताया-
दो नाबालिग बच्चों के बीच क्रिकेट के खेल में विवाद हुआ था, इसी दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के सिर पर बैट मार दिया. घायल बच्चे को इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा घटना को लेकर त्वरित कार्रवाई की गई है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूछताछ की जा रही है. प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि बच्चों के बीच होने वाले छोटे-छोटे विवाद भी यदि समय रहते नहीं रोके जाएं, तो वे गंभीर और दुखद परिणाम का कारण बन सकते हैं.