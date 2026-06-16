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50 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा, फर्जी ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चलाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Bhadoi News: उत्तर प्रदेश के भदोई साइबर पुलिस ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के साइबर फ्रॉड के रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो शातिर आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 16, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:37 PM IST
50 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा, फर्जी ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चलाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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