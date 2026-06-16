रेड में पुलिस को क्या-क्या मिला

पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, फर्जी दस्तावेज और बड़ी संख्या में बैंकिंग उपकरण बरामद किए हैं. कार्रवाई के दौरान गिरोह से जुड़े खातों में ₹30 लाख से अधिक की रकम फ्रीज कराई गई. जांच में ईडी के 31 करोड़ के NHAI बैंक फ्रॉड से भी कनेक्शन सामने आया है. रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.