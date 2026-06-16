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Bhadoi News: भदोही: भदोई की साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा किया है. फर्जी ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले इसी रैकेट के दो शातिर आरोपी भी गिरफ्तार किये गए हैं. जानकारी के मुताबिक गिरोह के खिलाफ देशभर में 100 से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज थीं.
रेड में पुलिस को क्या-क्या मिला
पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, फर्जी दस्तावेज और बड़ी संख्या में बैंकिंग उपकरण बरामद किए हैं. कार्रवाई के दौरान गिरोह से जुड़े खातों में ₹30 लाख से अधिक की रकम फ्रीज कराई गई. जांच में ईडी के 31 करोड़ के NHAI बैंक फ्रॉड से भी कनेक्शन सामने आया है. रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.
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