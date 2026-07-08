सोनभद्र में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, पहली बार जिले के दौरे पर आ रहे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

चारों विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी का बंटवारा

प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को यादगार और व्यवस्थित बनाने के लिए भाजपा संगठन ने पूरी योजना बनाई है. जिले की चारों विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं. हर क्षेत्र में अलग-अलग स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया जाएगा.भीड़ प्रबंधन और कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. स्थानीय विधायक और जिला पदाधिकारी घर-घर जाकर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.