Add Zee Business As A Preferred Source
App

सोनभद्र में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, पहली बार जिले के दौरे पर आ रहे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

Sonbhadra News: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पहली बार सोनभद्र आगमन होने जा रहा है. उनके आगमन को लेकर जिले में भाजपा संगठन पूरी तरह से सक्रिय है. यह दौरा पार्टी की संगठनात्मक ताकत के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है.

Written ByArvind DubeyEdited By:Jyoti Kumari
Published: Jul 08, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:06 AM IST
सोनभद्र में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, पहली बार जिले के दौरे पर आ रहे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Arvind Dubey

Arvind Dubey

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT के बाद अब EOW की जांच की तैयारी
Ayodhya news19 min ago
2
ram mandir chori news2 hrs ago
3
UP Raod Accident3 hrs ago
4
up breaking news3 hrs ago
5
Lucknow Fuel Price12:55 AM IST