सोनभद्र में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, पहली बार जिले के दौरे पर आ रहे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

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सोनभद्र न्यूज: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पहली बार सोनभद्र आगमन होने जा रहा है. उनके आगमन को लेकर जिले में भाजपा संगठन पूरी तरह से सक्रिय है. यह दौरा पार्टी की संगठनात्मक ताकत के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष के भव्य स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कमर कस ली है.
विधायक भूपेश चौबे ने संभाली कमान
इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रॉबर्ट्सगंज सदर विधायक भूपेश चौबे की सक्रियता है. विधायक केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे खुद जमीन पर उतरकर तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं.
तैयारियों का जायजा लेते हुए विधायक को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खुद अपने हाथों से पार्टी के झंडे और बैनर लगाते देखा गया. सड़क पर स्वागत मार्ग की व्यवस्थाओं से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की हर छोटी-बड़ी बारीकी पर वे नजर रख रहे हैं. कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनके साथ काम करने से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है. उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं के इस उत्साह से प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा ऐतिहासिक साबित होगा.
चारों विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी का बंटवारा
प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को यादगार और व्यवस्थित बनाने के लिए भाजपा संगठन ने पूरी योजना बनाई है. जिले की चारों विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं. हर क्षेत्र में अलग-अलग स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया जाएगा.भीड़ प्रबंधन और कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. स्थानीय विधायक और जिला पदाधिकारी घर-घर जाकर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.
संगठनात्मक मजबूती का संदेश
पंकज चौधरी के इस पहले दौरे के माध्यम से भाजपा सोनभद्र में अपनी एकजुटता का संदेश देना चाहती है. आने वाले समय की चुनौतियों और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा होने की संभावना है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा न केवल कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा, बल्कि जिले में पार्टी की जड़ें और भी मजबूत होंगी.
फिलहाल, सोनभद्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और हर कोई प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक केसरिया झंडों और होर्डिंग्स से पटे हुए स्वागत मार्ग पार्टी के आगामी शक्ति प्रदर्शन की गवाही दे रहे हैं.