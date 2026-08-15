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चिता पर रखते ही चल पड़ी नब्ज! रुका अंतिम संस्कार, सोनभद्र में हैरान करने वाला मामला

Sonbhadra News: सोनभद्र में पूर्व ग्राम प्रधान की पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो गया. परिजन महिला के शव को लेकर श्मशान घाट पहुंचे. यहां नब्ज चलने का दावा कर अंतिम संस्कार रोक दिया गया.

Written ByArvind Dubey
Published: Aug 15, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:38 PM IST
चिता पर रखते ही चल पड़ी नब्ज! रुका अंतिम संस्कार, सोनभद्र में हैरान करने वाला मामला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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