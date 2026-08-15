चिता पर रखते ही चल पड़ी नब्ज! रुका अंतिम संस्कार, सोनभद्र में हैरान करने वाला मामला

अंतिम संस्कार रोका, घर लेकर पहुंचे शव

ग्रामीणों की इस बात के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक दिया. परिजन महिला को वापस घर लेकर पहुंचे और मामले की दोबारा जांच कराने का फैसला किया. घर पहुंचने के बाद परिजनों ने दो निजी डॉक्टरों और एक सरकारी डॉक्टर को बुलाकर दुर्गावती की जांच कराई. परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने भी महिला की मौत की पुष्टि की. इसके बाद भी परिजन स्थिति को लेकर आश्वस्त नहीं हुए और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया. एंबुलेंस कर्मियों ने भी जांच के बाद महिला की मौत की पुष्टि करते हुए शव को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया.