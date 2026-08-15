चिता पर रखते ही चल पड़ी नब्ज! रुका अंतिम संस्कार, सोनभद्र में हैरान करने वाला मामला

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Sonbhadra News: सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 40 वर्षीय दुर्गावती को परिजन मृत समझकर अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट लेकर पहुंचे थे, लेकिन चिता पर रखने के दौरान गांव के कुछ लोगों ने उनके शरीर में हलचल महसूस होने और नब्ज चलने का दावा किया. ग्रामीणों के इस दावे के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक दिया और महिला को वापस घर ले आए.
यह है पूरा मामला
इसके बाद परिजनों ने दो निजी डॉक्टरों और एक सरकारी डॉक्टर से महिला की जांच कराई, लेकिन डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, परिजनों ने एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने का प्रयास भी किया, लेकिन वहां भी मौत की पुष्टि होने के बाद शव को अस्पताल नहीं ले जाया गया. महिला का शव घर पर रखा गया और बाद में परिजनों ने दोबारा श्मशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया.
पूर्व प्रधान की पत्नी की मौत
यह पूरा मामला बभनी थाना क्षेत्र के कोंगा गांव का है. यहां के पूर्व ग्राम प्रधान कृष्णानंद की पत्नी दुर्गावती करीब एक सप्ताह से बीमार बताई जा रही थीं. परिजनों के मुताबिक, उन्हें पीलिया, प्लेटलेट्स की कमी, खून पतला होने और पित्त की थैली में सूजन जैसी समस्याएं थीं. उनका उपचार पहले स्थानीय स्तर पर कराया गया और हालत में सुधार नहीं होने पर दुद्धी के डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ.
मध्य प्रदेश ले जाने की थी तैयारी
परिजनों के मुताबिक, दुर्गावती को आगे के इलाज के लिए मध्य प्रदेश के सागर ले जाने की तैयारी थी. इसी दौरान रास्ते में उनकी मौत होने की बात सामने आई और परिजन शव लेकर वापस गांव लौट आए. इसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी करते हुए शव को श्मशान घाट ले जाया गया. श्मशान घाट पर चिता तैयार होने के बाद जब शव को चिता पर रखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो गांव के कुछ लोगों ने महिला के शरीर में हलचल महसूस होने और नब्ज चलने का दावा किया.
अंतिम संस्कार रोका, घर लेकर पहुंचे शव
ग्रामीणों की इस बात के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक दिया. परिजन महिला को वापस घर लेकर पहुंचे और मामले की दोबारा जांच कराने का फैसला किया. घर पहुंचने के बाद परिजनों ने दो निजी डॉक्टरों और एक सरकारी डॉक्टर को बुलाकर दुर्गावती की जांच कराई. परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने भी महिला की मौत की पुष्टि की. इसके बाद भी परिजन स्थिति को लेकर आश्वस्त नहीं हुए और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया. एंबुलेंस कर्मियों ने भी जांच के बाद महिला की मौत की पुष्टि करते हुए शव को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया.
दोबारा अंतिम संस्कार किया गया
इसके बाद परिजनों ने शव को घर पर रखा. बाद में दोबारा अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान घाट ले जाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम ने गांव में तरह तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया. हालांकि, ग्रामीणों द्वारा महिला के जिंदा होने का जो दावा किया गया था, उसकी पुष्टि चिकित्सकीय तौर पर नहीं हुई और बाद में डॉक्टरों की जांच में मौत की पुष्टि किए जाने की बात सामने आई. स्थानीय थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने घटना से अभिज्ञता जताई.