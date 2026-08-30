सोनभद्र में प्राथमिक स्कूल में बच्चों से ईंट ढोने के मामले में बड़ा एक्शन, प्रधानाध्यापिका पर गिरी गाज

प्रधानाध्यापिका गिरी गाज

इसके बाद प्रधानाध्यापिका माण्डवी कुमारी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गई. साथ ही विद्यालय समय में बच्चों पर प्रभावी निगरानी और पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, प्रधानाध्यापिका माण्डवी कुमारी ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि विद्यालय की करीब 10 फीट लंबी बाउंड्री अराजकतत्वों द्वारा तोड़ दी गई थी. बाउंड्री बनवाने के लिए दो मजदूर और एक राजगीर लगाए गए थे. विद्यालय के एक अतिरिक्त कक्ष में रखी ईंटों को मजदूर बाहर निकाल रहे थे. इसी दौरान कुछ बच्चे भी ईंट ढोने लगे. बच्चों को ईंट ढोता देख उन्हें तुरंत कक्ष में बुलाया गया.