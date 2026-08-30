Add Zee Business As A Preferred Source
App

सोनभद्र में प्राथमिक स्कूल में बच्चों से ईंट ढोने के मामले में बड़ा एक्शन, प्रधानाध्यापिका पर गिरी गाज

Sonbhadra News: सोनभद्र के प्राथमिक विद्यालय पुरनाकलां में बच्चों से ईंट ढोने के मामले में बीएसएस ने बड़ी कार्रवाई की है. बीएसए ने प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण भी मांगा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 30, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:21 PM IST
सोनभद्र में प्राथमिक स्कूल में बच्चों से ईंट ढोने के मामले में बड़ा एक्शन, प्रधानाध्यापिका पर गिरी गाज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'पीले दुपट्टे वाले को नहीं जानते', अंकित के पिता का बड़ा बयान; पत्नी ने दागे सवाल
2
3
4
5