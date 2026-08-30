सोनभद्र में प्राथमिक स्कूल में बच्चों से ईंट ढोने के मामले में बड़ा एक्शन, प्रधानाध्यापिका पर गिरी गाज

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Sonbhadra News: सोनभद्र के घोरावल स्थित प्राथमिक विद्यालय पुरनाकलां में बच्चों से ईंट ढुलवाने के मामले में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का बीएसए ने संज्ञान लिया था. इसके बाद प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण मांगा गया. जवाब के बाद विभाग ने प्रधानाध्यापिका माण्डवी कुमारी की एक साल का वेतनवृद्धि रोकने का आदेश दिया है.
यह है पूरा मामला
मामला प्राथमिक विद्यालय पुरनाकलां का है, जहां विद्यालय की क्षतिग्रस्त बाउंड्री से जुड़े काम के लिए बच्चों से ईंटें ढुलवाने का वीडियो सामने आया था. वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. विभागीय कार्रवाई में विद्यालय अवधि के दौरान बच्चों के कक्षा से बाहर रहने और उन पर पर्याप्त निगरानी नहीं रखने की बात सामने आई.
प्रधानाध्यापिका गिरी गाज
इसके बाद प्रधानाध्यापिका माण्डवी कुमारी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गई. साथ ही विद्यालय समय में बच्चों पर प्रभावी निगरानी और पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, प्रधानाध्यापिका माण्डवी कुमारी ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि विद्यालय की करीब 10 फीट लंबी बाउंड्री अराजकतत्वों द्वारा तोड़ दी गई थी. बाउंड्री बनवाने के लिए दो मजदूर और एक राजगीर लगाए गए थे. विद्यालय के एक अतिरिक्त कक्ष में रखी ईंटों को मजदूर बाहर निकाल रहे थे. इसी दौरान कुछ बच्चे भी ईंट ढोने लगे. बच्चों को ईंट ढोता देख उन्हें तुरंत कक्ष में बुलाया गया.
27 अगस्त का बताया जा रहा वीडियो
बता दें कि वायरल वीडियो 27 अगस्त का बताया जा रहा है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय ने मामले में प्रधानाध्यापिका माण्डवी कुमारी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है. साथ ही विद्यालय अवधि में बच्चों पर पूर्ण नियंत्रण रखने और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने देने के निर्देश दिए गए हैं.
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