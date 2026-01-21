Advertisement
Mirzapur News: जिम की आड़ में धर्मांतरण का धंधा! 4 सेंटर हुए सील; संचालक समेत चार गिरफ्तार

religious conversion case: मीरजापुर में जिम की आड़ में धर्म परिवर्तन और शोषण के मामले का आया है. जहां जिम ट्रेनर ने प्रेमजाल में फंसाया और धीरे-धीरे उस पर दबाव बनाना शुरू किया. युवती के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए, जिनके जरिए उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहा था.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:25 PM IST
Mirzapur News: जिम की आड़ में धर्मांतरण का धंधा! 4 सेंटर हुए सील; संचालक समेत चार गिरफ्तार

मीरजापुर न्यूज/राजेश मिश्रा : उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में जिम की आड़ में कथित रूप से चल रहे धर्म परिवर्तन और शोषण के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. देहात कोतवाली समेत पुलिस की चार टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिम संचालक व ट्रेनर को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने आरोपियों से जुड़े चार जिमों को सीज कर दिया है. यह कार्रवाई दो पीड़िताओं की तहरीर और जांच के बाद की गई.

क्या हैं पूरा मामला जानें ?
दरअसल यह खबर  मीरजापुर देहात कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जिम ट्रेनर ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और धीरे-धीरे उस पर दबाव बनाना शुरू किया. आरोपी ने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए, जिनके जरिए उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहा. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने बुर्का पहनाकर उसकी तस्वीरें भी खींचीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया.

धर्म परिवर्तन या शोषण क्या है मामला 
जानकारी के अनुसार, आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने अलग-अलग मौकों पर पीड़िता से पैसे लिए और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गईं. लगातार मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़िता ने अंत में वो पुलिस के पास आई जिसके बाद मामला का खुलासा हुआ हैं.

पुलिस की सख्त कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए मो. शेख अली आलम पुत्र मुमताज आलम निवासी नटवां मिल्लत नगर, कोतवाली कटरा तथा फैजल खान पुत्र अनवार अहमद खान निवासी गोसाई तालाब, कोतवाली शहर को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा दो अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

चार जिम सीज, जांच जारी
जांच में यह भी सामने आया कि अभियुक्त जहीर केजीएन-01 जिम का मालिक है और केजीएन-02, केजीएन-03 तथा आयरन फायर जिम से भी उसका लगातार जुड़ाव रहा है.  साक्ष्य सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पुलिस ने इन सभी जिमों को सीज कर दिया है. एसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि पूरे प्रकरण की हर पहलू से जांच चल रही है.

