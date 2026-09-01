मीरजापुर के मझवां सीट का चुनावी गणित; महिला शक्ति और बिंद-ब्राह्मण-दलित समीकरणों के बीच किसकी होगी जीत?

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मीरजापुर न्यूज/राजेश मिश्रा: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर की मझवां विधानसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मी हमेशा चरम पर रहती है. इस सीट का सियासी इतिहास गवाही देता है कि यहां की जंग केवल पार्टी के चुनाव चिह्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक विरासत और मजबूत जातीय समीकरणों का सीधा मुकाबला है. भारतीय जनता पार्टी , समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे प्रमुख दल इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकते आए हैं.
जातीय समीकरणों की निर्णायक भूमिका
मझवां क्षेत्र में लगभग 3 लाख 99 हजार मतदाता हैं, जिनमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है. यही वजह है कि महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करना हर राजनीतिक दल की प्राथमिक रणनीति का हिस्सा रहता है.
इस सीट के चुनावी नतीजे तय करने में बिंद, ब्राह्मण और दलित मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. आंकड़ों के मुताबिक, क्षेत्र में करीब 72 हजार बिंद मतदाता हैं, जबकि दलित और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी लगभग 65 से 70 हजार के आसपास है. इनके अलावा यादव, मौर्य, पाल, मुस्लिम और पटेल समाज की भी अच्छी-खासी मौजूदगी है. कोई भी दल इन सामाजिक समूहों के समर्थन के बिना जीत की राह तय नहीं कर सकता.
राजनीतिक विरासत और प्रमुख पार्टियों का इतिहास
मझवां की राजनीति में विरासत का प्रभाव हमेशा गहरा रहा है. भाजपा की सुचिस्मिता मौर्य ने वर्ष 2017 में बसपा के दिग्गज नेता रमेश चंद बिंद को हराकर अपनी पार्टी का परचम लहराया था. वह अपने ससुर और पूर्व विधायक रामचंद्र मौर्य की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं. भाजपा के लिए यह जीत ऐतिहासिक थी, क्योंकि इससे पहले पार्टी ने 1996 में पहली बार इस सीट पर कब्जा जमाया था.
दूसरी तरफ, रमेश चंद बिंद ने बसपा के टिकट पर 2002, 2007 और 2012 में लगातार तीन बार जीत दर्ज करके इस क्षेत्र पर अपना मजबूत वर्चस्व कायम किया था. इसके बाद वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत यह सीट निषाद पार्टी के खाते में गई और डॉ. विनोद कुमार बिंद ने यहाँ से बड़ी जीत हासिल की.
मझवां का समृद्ध चुनावी इतिहास
आजादी के बाद वर्ष 1952 से 1969 तक मझवां सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही थी. वर्ष 1974 में सामान्य सीट बनने के बाद यहां से लोकपति त्रिपाठी, रुद्र प्रसाद और भागवत पाल जैसे दिग्गज नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया और प्रदेश सरकार में मंत्री पद तक पहुंचे.
यदि ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो कांग्रेस ने इस सीट पर सबसे ज्यादा आठ बार जीत दर्ज की है. बसपा भी लंबे समय तक यहां अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रही है. भाजपा अब तक इस सीट पर तीन बार जीत का स्वाद चख चुकी है. इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी का खाता इस सीट पर अभी तक नहीं खुल पाया है, जिससे सपा के लिए यहां की राह हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है.
जीत की कुंजी
मझवां के सियासी महासंग्राम में पुरानी राजनीतिक विरासतों की साख दांव पर लगी रहती है. बिंद, ब्राह्मण और दलित मतदाताओं का एकमुश्त रुझान ही यह तय करता है कि क्षेत्र की कमान किसके हाथों में जाएगी. जिस दल ने इन प्रमुख वर्गों का भरोसा और वोट हासिल कर लिया, उसके लिए मझवां की सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है.