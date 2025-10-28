Chandauli News: अनियंत्रित ट्रक ने हाईवे किनारे जा रहे हैं तीन लोगों को कुचला, मासूम समेत तीनों की दर्दनाक मौत

संतोष/चंदौली: यूपी के चंदौली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. तीन लोग छठ पूजा में शामिल होने के लिए हाईवे के किनारे-किनारे जा रहे ते. तभी अनियंत्रित ट्रक ने मासूम सहित तीन लोगों को कुचल दिया. मौके पर दो महिलाओं और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया.

कहां हुआ हादसा

ये सड़क हादसा अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा गांव के समीप नेशनल हाईवे 19 पर हुआ. ये तीनों रेवसा गांव से सड़क किनारे से होकर आलमपुर गांव जा रहे थे. आलमपुर गांव में जीटी रोड किनारे स्थित तालाब पर छठ पूजा हो रही थी. जानकारी के मुताबिक ट्रक ने सड़क किनारे स्थित मंदिर के बारजे में टक्कर मारते हुए नीम के पेड़ की डाली को तोड़ते हुए बाइक को भी कुचल दिया. मृतकों की पहचान अलीनगर के रेवसा निवासी कुमारी देवी 50 वर्ष, चांदनी देवी 28 वर्ष और 06 वर्षीय सौरभ के रूप में हुई है.

ग्रामीणों ने जाम किया नेशनल हाइवे 19

घटना की सूचना पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने नेशनल हाइवे 19 को जाम कर दिया. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि हाइवे पर सर्विस रोड ना होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाबूझाकर शांत कराया. मौके पर पहुंची NHAI के एंबुलेंस से तीनों शवों को जिला अस्पताल भेजा गया. पुलिस हादसे की जांच में जुटी है.