Mirzapur News: रसायन विज्ञान के शिक्षक की प्रयोगशाला में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

Mirzapur News/राजेश मिश्रा: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर रसायन विज्ञान के अध्यापक ने प्रयोगशाला में गले फांसी लगाकर जान दे दी. जानकारी मिलते ही विद्यालय में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

कहां का है ये मामला?

कछवां थाना क्षेत्र के श्री गांधी विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज की बताई जा रही है. जहां पर रसायन विज्ञान के अध्यापक डॉ. दिलीप कुमार ने प्रयोगशाला में गले फांसी लगाकर जान दे दी. मौके पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ छात्र-छात्राओं की भीड़ जमा हो गई.

कहां के रहने वाले हैं?

शिक्षक डॉ. दिलीप कुमार वाराणसी जनपद के चोलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. उनकी पत्नी मंजुला सिंह राजातालाब स्थित एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका हैं. बेटा अमन सिंह लखनऊ में एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है . बेटी जो कानपुर से एम. फार्मा की पढ़ाई कर रही है.

पुलिस का बयान

बताया जा रहा है कि डॉ. दिलीप पिछले दिनों स्वास्थ्य संबंधी दवा के लिए हरिद्वार गए थे. हालांकि वह सामान्य रूप से स्वस्थ चल रहे थे. विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बताया कि सीनियर अध्यापक होने चलते उनके ऊपर काम का कोई बोझ नहीं था . यह गत दिनों इलाज करने के लिए हरिद्वार गए थे. वहां से लौटने के बाद अपने आप को स्वस्थ बताया था. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा.

हेल्पलाइन: जीवन अनमोल है.किसी को भी किसी भी कारण हताशा,निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर+91 9630899002, +91 7389366696पर संपर्क करें.