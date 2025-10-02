Mirzapur News: कौन थे पंडित छन्नूलाल मिश्र? 91 की उम्र में हुआ निधन, पीएम मोदी से रहा खास कनेक्शन

Pandit Chhannulal Mishra Death: 91 साल की उम्र में फेमस शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है. उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. उन्होंने मिर्जापुर में गुरुवार सुबह 4.15 बजे आखिरी सांस ली. लंबे समय से उनकी तबीयत खराब थी. कुछ दिन पहले उन्हें बीएचयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन तबीयत में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था.

पिता के निधन की जानकारी देते हुए उनकी बेटी नम्रता ने कहा कि वह मिर्जापुर में घर पर ही थे. गुरुवार सुबह मिर्जापुर से 11 बजे तक पंडित छन्नूलाल का पार्थिव शरीर वाराणसी लाया जाएगा. दिन में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे. इसके बाद शाम 7 बजे बनारस में ही उनका अंतिम संस्कार होगा.

आईसीयू में भर्ती थे पंडित छन्नूलाल

रिपोर्ट्स की मानें तो सितंबर में पंडित छन्नूलाल मिश्र को चेस्ट संबंधी परेशानी के चलते मिर्जापुर से वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के सर सुंदर लाल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. उनको माइनर अटैक आया था. जिसके बाद उनको बीएचयू के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. जांच में उनके चेस्ट में इंफेक्शन और खून की कमी निकली थी.

मिर्जापुर अस्पताल में भी रहे भर्ती

रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया था कि पंडित छन्नूलाल मिश्र का हीमोग्लोबिन की कमी और त्वचा संबंधी समस्याओं का भी इलाज हो रहा था. मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की एक टीम मिश्र के स्वास्थ्य की देखभाल कर रही थी. खून और मूत्र की जांच में उनका हीमोग्लोबिन कम पाया गया था. उनको बीएचयू से छुट्टी मिलने के बाद परिवार मिर्जापुर वापस ले गया था.

पीएम मोदी से रहा खास कनेक्शन

आपको बता दें कि पंडित छन्नूलाल का पीएम मोदी से खास नाता था. वह चुनाव के लिए पीएम मोदी प्रस्तावक रह चुके हैं. लोकसभा चुनाव 2014 में उन्होंने जब काशी से चुनाव लड़ा तो छन्नूलाल मिश्र उनके प्रस्तावक बने थे. 2010 में पंडित छन्नूलाल को यूपीए सरकार ने पद्मभूषण से सम्मानित किया था. जबकि, यूपी की अखिलेश सरकार ने उनको यश भारती सम्मान के नवाजा.

