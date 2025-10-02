Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2944450
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

Mirzapur News: कौन थे पंडित छन्नूलाल मिश्र? 91 की उम्र में हुआ निधन, पीएम मोदी से रहा खास कनेक्शन

Pandit Chhannulal Mishra Death: पंडित छन्नूलाल मिश्र का मिर्जापुर में निधन हो गया है. वे कई महीनों से बीमार थे. आज वाराणसी में उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा. कुछ दिनों पहले ICU में भर्ती हुए थे. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pandit Chhannulal Mishra Death
Pandit Chhannulal Mishra Death

Pandit Chhannulal Mishra Death: 91 साल की उम्र में फेमस शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है. उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. उन्होंने मिर्जापुर में गुरुवार सुबह 4.15 बजे आखिरी सांस ली. लंबे समय से उनकी तबीयत खराब थी. कुछ दिन पहले उन्हें बीएचयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन तबीयत में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था.

पिता के निधन की जानकारी देते हुए उनकी बेटी नम्रता ने कहा कि वह मिर्जापुर में घर पर ही थे. गुरुवार सुबह मिर्जापुर से 11 बजे तक पंडित छन्नूलाल का पार्थिव शरीर वाराणसी लाया जाएगा. दिन में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे. इसके बाद शाम 7 बजे बनारस में ही उनका अंतिम संस्कार होगा. 

आईसीयू में भर्ती थे पंडित छन्नूलाल 
रिपोर्ट्स की मानें तो सितंबर में पंडित छन्नूलाल मिश्र को चेस्ट संबंधी परेशानी के चलते मिर्जापुर से वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के सर सुंदर लाल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. उनको माइनर अटैक आया था. जिसके बाद उनको बीएचयू के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. जांच में उनके चेस्ट में इंफेक्शन और खून की कमी निकली थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिर्जापुर अस्पताल में भी रहे भर्ती 
रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया था कि पंडित छन्नूलाल मिश्र का हीमोग्लोबिन की कमी और त्वचा संबंधी समस्याओं का भी इलाज हो रहा था. मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की एक टीम मिश्र के स्वास्थ्य की देखभाल कर रही थी. खून और मूत्र की जांच में उनका हीमोग्लोबिन कम पाया गया था. उनको बीएचयू से छुट्टी मिलने के बाद परिवार मिर्जापुर वापस ले गया था. 

पीएम मोदी से रहा खास कनेक्शन
आपको बता दें कि पंडित छन्नूलाल का पीएम मोदी से खास नाता था. वह चुनाव के लिए पीएम मोदी प्रस्तावक रह चुके हैं. लोकसभा चुनाव 2014 में उन्होंने जब काशी से चुनाव लड़ा तो छन्नूलाल मिश्र उनके प्रस्तावक बने थे. 2010 में पंडित छन्नूलाल को यूपीए सरकार ने पद्मभूषण से सम्मानित किया था. जबकि, यूपी की अखिलेश सरकार ने उनको यश भारती सम्मान के नवाजा.

यह भी पढ़ें: क्‍या यूपी में दशहरा और दिवाली जैसे त्‍योहारों पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें? ये रही अक्‍टूबर ड्राई डेज की लिस्‍ट

TAGS

Pandit Chhannulal Mishra deathchhannulal mishra funeralVaranasi Newsmirzapur news

Trending news

Bahraich news
बहराइच में दो दर्दनाक हादसे, दो लोगों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल
Pandit Chhannulal Mishra death
कौन थे पंडित छन्नूलाल मिश्र? 91 की उम्र में हुआ निधन, पीएम मोदी से रहा खास कनेक्शन
weather in uttarakhand
दशहरा पर एक बार फिर डराएगा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार
Budhiya Mata Mandir
बुढ़िया माई मंदिर का चमत्कार, अंगारों पर चल पड़े पुजारी, 600 साल पुराना इतिहास
Barabanki News
भीम आर्मी के पदाधिकारी का फंदे से लटका म‍िला शव, बाराबंकी पुलिस पर गंभीर आरोप लगे
UPSRTC
खुशखबरी! सीएम योगी ने AC रोडवेज बसों से सफर करने वालों को दिया खास तोहफा
Dry Days
क्‍या यूपी में दशहरा और दिवाली जैसे त्‍योहारों पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें?
Barabanki News
दुर्गा पूजा में अजगर को कभी गले में तो कभी मुंह में डाला, हैरतअंगेज शिव तांडव!
Moradabad latest news
I Love Mohammad पोस्टर पर फिर विवाद, मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़े
unique dussehra
रावण-मेघनाथ का दौड़ा-दौड़ाकर वध, 173 साल पुराना इतिहास, यूपी की अनोखी विजयदशमी
;