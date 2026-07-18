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कोर्ट की रोक के बावजूद बवाल! सोनभद्र में जमीन के लिए खूनी संघर्ष! हथियार लेकर पहुंचे लोग

Sonbhadra News: सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए. बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के सामने दोनों पक्ष की ओर से मारपीट और धमकी दी गई.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 18, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:49 PM IST
कोर्ट की रोक के बावजूद बवाल! सोनभद्र में जमीन के लिए खूनी संघर्ष! हथियार लेकर पहुंचे लोग
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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