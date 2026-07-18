कोर्ट की रोक के बावजूद बवाल! सोनभद्र में जमीन के लिए खूनी संघर्ष! हथियार लेकर पहुंचे लोग

कोर्ट ने पहले से ही लगाया है रोक

बताया जा रहा है कि जिस भूमि को लेकर विवाद हुआ, उस स्थल पर न्यायालय द्वारा पूर्व से ही किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगाई गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इसी स्थान को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद और संघर्ष हो चुका है. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो समेत पूरे घटनाक्रम की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों को समझाया गया है. कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा. किसी भी तरह की गतिविधियां होने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.