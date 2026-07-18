कोर्ट की रोक के बावजूद बवाल! सोनभद्र में जमीन के लिए खूनी संघर्ष! हथियार लेकर पहुंचे लोग

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Sonbhadra News: सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद एक बार फिर हिंसक रूप ले लेता दिखाई दिया. कोटा ग्राम पंचायत में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लोग धारदार हथियार के साथ मकान का छाजन गिराते नजर आ रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. बताया जा रहा है कि इस विवादित स्थल पर कोर्ट पहले से किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा चुका है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
यह है पूरा मामला
चोपन थाना क्षेत्र के कोटा ग्राम पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में धारदार हथियार लिए कुछ लोग जबरन मकान का छाजन गिराते दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.
कोर्ट ने पहले से ही लगाया है रोक
बताया जा रहा है कि जिस भूमि को लेकर विवाद हुआ, उस स्थल पर न्यायालय द्वारा पूर्व से ही किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगाई गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इसी स्थान को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद और संघर्ष हो चुका है. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो समेत पूरे घटनाक्रम की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों को समझाया गया है. कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा. किसी भी तरह की गतिविधियां होने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.