भदोही/शरद मौर्या: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनमें नेतृत्व की भावना विकसित करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की गई. इस पहल के अंतर्गत कक्षा 8 की छात्रा यशस्वी मालवीया को एक दिन के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) का कार्यभार सौंपा गया. यह कदम बालिकाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरक प्रयास माना जा रहा है.

क्या है पूरी कहानी ?

दरअसल, यशस्वी ने सुबह सीएमओ कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार संभाला और विभाग की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझा। उन्होंने सीएमओ की कुर्सी पर बैठकर आने वाले मरीजों और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को सुना इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए.

विभाग की विभिन्न शाखाओं का परिचय

यशस्वी ने कार्यक्रम के दौरान वास्तविक सीएमओ डॉ. संतोष चक ने यशस्वी को विभाग की विभिन्न शाखाओं से परिचित कराया इनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, अस्पताल प्रबंधन और जनहित योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल थे. यशस्वी ने अस्पतालों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्राप्त की.

क्या है मिशन शक्ति का उद्देश्य

डॉ. संतोष चक ने बताया कि मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना है, ताकि वे भविष्य में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस पहल से छात्राओं को सरकारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को समझने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है.

यशस्वी का अनुभव और भावी लक्ष्य

यशस्वी मालवीया ने इस अवसर पर कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक रहा. उन्होंने बताया कि अब उनका सपना है कि वे भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करें और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दें। इस कार्यक्रम ने उन्हें न केवल प्रशासनिक कार्यों को समझने का अवसर दिया, बल्कि नेतृत्व कौशल विकसित करने में भी मदद की.

