Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2965641
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

Bhadohi News : 8वीं की यशस्‍वी बनीं CMO, कुर्सी पर बैठते ही मरीजों की लग गई लाइन

Bhadohi News: भदोही में मिशन शक्ति अभियान के तहत कक्षा 8 की छात्रा यशस्वी मालवीया को एक दिन के लिए सीएमओ बनाया गया. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली समझी, मरीजों की शिकायतें सुनी और नेतृत्व कौशल का अनुभव प्राप्त किया.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhadohi News : 8वीं की यशस्‍वी बनीं CMO, कुर्सी पर बैठते ही मरीजों की लग गई लाइन

भदोही/शरद मौर्या: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनमें नेतृत्व की भावना विकसित करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की गई. इस पहल के अंतर्गत कक्षा 8 की छात्रा यशस्वी मालवीया को एक दिन के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) का कार्यभार सौंपा गया. यह कदम बालिकाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरक प्रयास माना जा रहा है.

क्या है पूरी कहानी ?
दरअसल, यशस्वी ने सुबह सीएमओ कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार संभाला और विभाग की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझा। उन्होंने सीएमओ की कुर्सी पर बैठकर आने वाले मरीजों और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को सुना इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए.

विभाग की विभिन्न शाखाओं का परिचय
यशस्वी ने कार्यक्रम के दौरान वास्तविक सीएमओ डॉ. संतोष चक ने यशस्वी को विभाग की विभिन्न शाखाओं से परिचित कराया इनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, अस्पताल प्रबंधन और जनहित योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल थे. यशस्वी ने अस्पतालों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्राप्त की.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मिशन शक्ति का उद्देश्य
डॉ. संतोष चक ने बताया कि मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना है, ताकि वे भविष्य में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस पहल से छात्राओं को सरकारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को समझने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है.

यशस्वी का अनुभव और भावी लक्ष्य
यशस्वी मालवीया ने इस अवसर पर कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक रहा. उन्होंने बताया कि अब उनका सपना है कि वे भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करें और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दें। इस कार्यक्रम ने उन्हें न केवल प्रशासनिक कार्यों को समझने का अवसर दिया, बल्कि नेतृत्व कौशल विकसित करने में भी मदद की.

यह भी पढ़िए : मायावती ने 2027 के लिए खेला 'युवा कार्ड', आकाश आनंद और कपिल मिश्रा पर खेला दांव! कहा- "एक पार्टी का भविष्य, दूसरा भरोसोमंद..

TAGS

Bhadohi News

Trending news

Bhadohi News
8वीं की यशस्‍वी बनीं CMO, कुर्सी पर बैठते ही मरीजों की लग गई लाइन
mayawati latest news
मायावती ने 2027 के लिए खेला 'युवा कार्ड', आकाश आनंद और कपिल मिश्रा पर खेला दांव!
up government employees news
यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशर्स के लिए बड़ी खुशखबरी
Barabanki
बाराबंकी में सलमान अली के सुरों पर देवा मेला में झूमी भीड़, मंत्रमुग्ध हुए दर्शक
nagin beaten to death
खेत में 'फन' फैलाए बैठी थी मौत, किसान को घूर रही थी नागिन; हैरान कर देगी ये कहानी
sitpur news hindi
सीतापुर में एंबुलेंस हादसे में 4 की मौत, श्रावस्ती में 2 दुर्घटनाओं में 2 की गई जान
Agra school violence
Agra News:बाल नोंचे, घूंसे मारे...प्राइवेट स्कूल में टीचर ने मासूम को बेरहमी से पीटा
ghaziabad weather
दिवाली से पहले गाजियाबाद में जहरीली हुई हवा! AQI 350 पार, GRAP-1 लागू
dehradun news
बलि छोड़ो उल्लू की तरफ निगाह भी मत डालना वरना सीधे होगी जेल! दिवाली को लेकर अलर्ट
sambhal violence zafar ali
चुनावी मैदान में संभल हिंसा के आरोपी जफर अली, जानिए किस पार्टी से उतरने की तैयारी