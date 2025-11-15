यूपी के इस जिले को 548 करोड़ की बड़ी सौगात! हॉस्टल–सड़क–स्कूल समेत 432 विकास परियोजनाओं का सीएम ने किया लोकार्पण व शिलान्यास

Sonbhadra News/अरविंद दूबे: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सोनभद्र पहुंचे. वे चोपन के रेलवे मैदान में आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे. इस दौरान सीएम योगी ने 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी किया.

जनजातीय गौरव दिवस में विशेष उपस्थिति

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में सीएम योगी मुख्य अतिथि रहे. कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश और सोनभद्र के कलाकारों ने करमा नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोहा. मंच पर आदिवासी परंपराओं, संस्कृति और गौरव को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया, जिससे समारोह का आकर्षण और बढ़ गया.

आदिवासी सेनानियों के परिजनों का सम्मान

सीएम योगी ने रेलवे ग्राउंड में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है. कार्यक्रम में जिले की विकास और पर्यटन पुस्तिका का भी विमोचन किया गया और आगे की विकास योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई.

करोड़ों की प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें 79.86 करोड़ की लागत से सोन नदी पर कोलिया घाट में बना पुल प्रमुख है. इसके अलावा 25.89 करोड़ से बलुई-मीतापुर मार्ग का चौड़ीकरण, 13.68 करोड़ से उरमौरा-राजपुर रोड का सुदृढ़ीकरण, तथा पीएसी और पुलिस लाइन में बैरक-हॉस्टल निर्माण जैसी परियोजनाएं भी शामिल रहीं.



शिलान्यास के साथ विकास की नई दिशा

शिलान्यास के तहत 30.78 करोड़ से जिला ग्राम्य विकास संस्थान भवन, 24.59 करोड़ से समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय और 12.51 करोड़ से घोरावल-कोहरथा-शिवद्वार मार्ग के चौड़ीकरण जैसी परियोजनाएं शुरू की गईं. इसके साथ ही नवसृजित ओबरा तहसील के आवासीय भवन, जुगैल थाना के नए आवास और नगर पालिका परिषद में कल्याण मंडपम का भी शिलान्यास किया गया.

