सोनभद्र कन्हौरा ग्राम प्रधान हत्याकांड: 9 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 को उम्रकैद और 25-25 हजार के अर्थदंड की सजा

अरविंद दुबे/सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में नौ साल पुराने चर्चित कन्हौरा ग्राम प्रधान हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है. एएसजे प्रथम न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद रविन्द्र चौधरी, संतोष चौधरी और जितेन्द्र यादव को हत्या का दोषी करार दिया. अदालत ने तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त आठ माह का कारावास भुगतना होगा.

क्या है मामला

यह मामला चोपन थाना क्षेत्र के कन्हौरा गांव का है. चार जून 2017 को ग्राम प्रधान रमेश मौर्य की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. मृतक के पिता रामसुंदर मौर्य ने चोपन थाने में तहरीर देकर कई लोगों के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस जांच में चुनावी रंजिश और पुराना विवाद हत्या की प्रमुख वजह के रूप में सामने आया था.

पुलिस ने 7 को बनाया था आरोप

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने कुल सात लोगों को आरोपी बनाया. अदालत में चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और बरामद हथियार समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रविन्द्र चौधरी और संतोष चौधरी निवासी कन्हौरा तथा जितेन्द्र यादव निवासी झरिया, थाना कोन को दोषी माना.

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एक आरोपी को आर्म्स एक्ट में सजा

अदालत ने आरोपी जितेन्द्र यादव को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराते हुए तीन साल के अतिरिक्त कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा.

मुख्य आरोपी की हो चुकी है मौत

इस मामले के मुख्य आरोपी राजनारायण गिरि की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई. दूसरी ओर श्याम चरण गिरि उर्फ बबलू गिरि, रामधारी चौधरी और सत्येन्द्र चौधरी को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के चलते अदालत ने बरी कर दिया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में विवेचक, अभियोजन पक्ष, कोर्ट मोहर्रिर और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार समन्वय बनाकर प्रभावी पैरवी की. मजबूत साक्ष्यों और गवाहों की पुष्टि के चलते अदालत ने दोषियों को कड़ी सजा सुनाई.

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