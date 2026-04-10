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रिश्वतखोरी पर बड़ी कार्रवाई, मीरजापुर में लेखपाल 10 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Mirzapur News: मीरजापुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी लेखपाल की पहचान सत्येंद्र सिंह बघेल के रूप में हुई है, जो सदर तहसील में तैनात था. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 10, 2026, 04:24 PM IST
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रिश्वतखोरी पर बड़ी कार्रवाई, मीरजापुर में लेखपाल 10 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

मीरजापुर न्यूज/राजेश मिश्रा : उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी लेखपाल की पहचान सत्येंद्र सिंह बघेल के रूप में हुई है, जो सदर तहसील में तैनात था. टीम ने उसके साथ उसके सहयोगी परमेश्वर को भी गिरफ्तार किया है. 

क्या है पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, लेखपाल सत्येंद्र सिंह बघेल जमीन की नापी करने के नाम पर एक पीड़ित से 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था. पीड़ित ने इस संबंध में एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी. शिकायत की जांच के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आरोपियों को पकड़ने की रणनीति बनाई.

लेखपाल अपने सहयोगी परमेश्वर 
बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन टीम ने देहात कोतवाली क्षेत्र के जय बुक सेंटर पर छापेमारी की, जहां लेखपाल अपने सहयोगी परमेश्वर के साथ मौजूद था. जैसे ही पीड़ित ने रिश्वत की रकम सौंपी, टीम ने दोनों को मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद दोनों को देहात कोतवाली लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

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 बुक सेंटर नाम की दुकान चलाता
पुलिस सूत्रों के अनुसार, परमेश्वर जय बुक सेंटर नाम की दुकान चलाता है और वह इस पूरे मामले में लेखपाल का सहयोग कर रहा था. टीम को शक है कि इस तरह के मामलों में वह पहले भी शामिल रहा हो सकता है. फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी खौफ का माहौल है. एंटी करप्शन टीम का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उनसे कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी काम के बदले रिश्वत मांगता है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

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