Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3033279
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

ग्लूकोज बताकर बेटी को पिला दिया जहर, मां-बेटी की दर्दनाक मौत, इसलिए उठाया खौफनाक कदम

Mirzapur News: मीरजापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के तिलई मौआर गांव में पारिवारिक विवाद ने एक दर्दनाक रूप ले लिया। शक और अवसाद में डूबी एक मां ने अपनी छोटी बेटी को दीमक मारने वाला कीटनाशक ग्लूकोज बताकर पिला दिया और खुद भी वही जहरीला पदार्थ पी लिया.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mirzapur News सांकेतिक फोटो
Mirzapur News सांकेतिक फोटो

मीरजापुर/राजेश मिश्रा: मीरजापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के तिलई मौआर गांव में पारिवारिक विवाद ने एक दर्दनाक रूप ले लिया। शक और अवसाद में डूबी एक मां ने अपनी छोटी बेटी को दीमक मारने वाला कीटनाशक ग्लूकोज बताकर पिला दिया और खुद भी वही जहरीला पदार्थ पी लिया. इलाज के दौरान मां-बेटी दोनों की मौत हो गई, जबकि बड़ी बेटी बाल-बाल बच गई.

जेठानी-देवरानी में विवाद
38 वर्षीय रंजना देवी को शक था कि उसके पति बालेंद्र पटेल का अपनी ही भाभी से प्रेम संबंध है. शनिवार दोपहर इसी बात को लेकर रंजना और उसकी जेठानी के बीच विवाद हो गया. गुस्से और तनाव में रंजना ने गांव की दुकान से दीमक मारने वाला जहर खरीदा और घर आकर उसका घोल बना लिया. उसने अपनी छह वर्षीय बेटी आस्था को ग्लूकोज बताकर पिला दिया. वहीं 11 वर्षीय बड़ी बेटी अतिस्था को भी वह पदार्थ पीने को कहा, लेकिन अतिस्था को कुछ शक हुआ और वह वहां से भागकर अपनी बड़ी मम्मी को सूचना देने पहुंच गई.

मां बेटी ने तोड़ा दम
सूचना मिलने पर बड़ी मम्मी घर पहुंचीं तो दरवाजा बंद मिला. काफी आवाज देने पर रंजना ने किसी तरह दरवाजा खोला. दोनों को तुरंत सर्रोई अस्पताल, फिर वहां से मंडलीय अस्पताल और बाद में गंभीर हालत के कारण वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. रविवार को इलाज के दौरान मां-बेटी दोनों ने दम तोड़ दिया. रंजना का पति बालेंद्र पटेल, जो महाराष्ट्र के सूरत में नौकरी करता है, अपनी बड़ी बेटी का जन्मदिन मनाकर 29 नवंबर को सूरत लौटा था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने पोस्टरमार्टम के लिए भेजे शव
घटना की खबर मिलते ही वह घर की ओर रवाना हो गया. पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसके आने के बाद करेगी. बालेंद्र दो भाइयों में छोटा है, जबकि बड़ा भाई गांव में रहकर खेती करता है. दोनों ही परिवार गांव में साथ रहते हैं. पति और भाभी के बीच संबंधों के शक ने दो जिंदगियाँ छीन लीं. गांव में मातम पसरा है और लोग स्तब्ध हैं. कि एक घर के अंदर मनमुटाव ने इतना बड़ा हादसा कर दिया. विंध्याचल थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने पुष्टि की कि बड़ी बेटी अतिस्था की समझदारी से वह बच गई, जबकि मां-बेटी को बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.

TAGS

mirzapur news

Trending news

Lucknow news
यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ऐक्शन ! CM योगी बोले 'सफाई जरूरी'
Sonbhadra News
कफ सिरफ मामले में SIT का बड़ा खुलासा! कई जिलों की मेडिकल फर्में जांच के घेरे
Up Road Accidents News
झांसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर खाई में पलटा ! दबकर ड्राइवर की मौत
Gorakhpur
गोरखपुर में गैंगस्टर हेमवन्ती पटेल गिरफ्तार, सस्ते प्लॉट का झांसा देकर लगाती थी चूना
Amausi Airport news
उड़ानें रद्द....फ्लाइट के इंतजार में अमौसी एयरपोर्ट पर गई 1 की जान, कौन जिम्मेदार?
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्लब में मारे गए सभी 25 की पहचान, मृतकों में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के लोग
cm yogi
आज यूपी के 3 जिलों के दौरे पर CM योगी, पंचायत चुनाव से पहले ताबड़तोड़ बैठकें
Dehradun
खिड़की-दरवाजे भीतर से बंद, मुंह से निकल रहे थे झाग, दो भाइयों समेत 3 की संदिग्ध मौत
UP Enounter
बुलंदशहर से लखनऊ तक ठॉय-ठॉय,लूट-हत्या को अंजाम देने वाले कई इनामिया बदमाश गिरफ्तार
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड, बारिश-बर्फबारी से लुढ़केगा पारा और बढ़ेगी गलन