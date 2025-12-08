ग्लूकोज बताकर बेटी को पिला दिया जहर, मां-बेटी की दर्दनाक मौत, इसलिए उठाया खौफनाक कदम

मीरजापुर/राजेश मिश्रा: मीरजापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के तिलई मौआर गांव में पारिवारिक विवाद ने एक दर्दनाक रूप ले लिया। शक और अवसाद में डूबी एक मां ने अपनी छोटी बेटी को दीमक मारने वाला कीटनाशक ग्लूकोज बताकर पिला दिया और खुद भी वही जहरीला पदार्थ पी लिया. इलाज के दौरान मां-बेटी दोनों की मौत हो गई, जबकि बड़ी बेटी बाल-बाल बच गई.

जेठानी-देवरानी में विवाद

38 वर्षीय रंजना देवी को शक था कि उसके पति बालेंद्र पटेल का अपनी ही भाभी से प्रेम संबंध है. शनिवार दोपहर इसी बात को लेकर रंजना और उसकी जेठानी के बीच विवाद हो गया. गुस्से और तनाव में रंजना ने गांव की दुकान से दीमक मारने वाला जहर खरीदा और घर आकर उसका घोल बना लिया. उसने अपनी छह वर्षीय बेटी आस्था को ग्लूकोज बताकर पिला दिया. वहीं 11 वर्षीय बड़ी बेटी अतिस्था को भी वह पदार्थ पीने को कहा, लेकिन अतिस्था को कुछ शक हुआ और वह वहां से भागकर अपनी बड़ी मम्मी को सूचना देने पहुंच गई.

मां बेटी ने तोड़ा दम

सूचना मिलने पर बड़ी मम्मी घर पहुंचीं तो दरवाजा बंद मिला. काफी आवाज देने पर रंजना ने किसी तरह दरवाजा खोला. दोनों को तुरंत सर्रोई अस्पताल, फिर वहां से मंडलीय अस्पताल और बाद में गंभीर हालत के कारण वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. रविवार को इलाज के दौरान मां-बेटी दोनों ने दम तोड़ दिया. रंजना का पति बालेंद्र पटेल, जो महाराष्ट्र के सूरत में नौकरी करता है, अपनी बड़ी बेटी का जन्मदिन मनाकर 29 नवंबर को सूरत लौटा था.

पुलिस ने पोस्टरमार्टम के लिए भेजे शव

घटना की खबर मिलते ही वह घर की ओर रवाना हो गया. पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसके आने के बाद करेगी. बालेंद्र दो भाइयों में छोटा है, जबकि बड़ा भाई गांव में रहकर खेती करता है. दोनों ही परिवार गांव में साथ रहते हैं. पति और भाभी के बीच संबंधों के शक ने दो जिंदगियाँ छीन लीं. गांव में मातम पसरा है और लोग स्तब्ध हैं. कि एक घर के अंदर मनमुटाव ने इतना बड़ा हादसा कर दिया. विंध्याचल थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने पुष्टि की कि बड़ी बेटी अतिस्था की समझदारी से वह बच गई, जबकि मां-बेटी को बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.