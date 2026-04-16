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सोनभद्र में एक साथ तीन चिताओं को अग्नि, छत्तीसगढ़ के वेदांता प्लांट हादसे में गई थी जान, अंतिम संस्कार में रो पड़ा पूरा गांव

Sonbhadra News: छत्तीसगढ़ के वेदांता प्लांट हादसे में मारे गए  तीन मजदूरों के शव जब गुरुवार को सोनभद्र स्थिति उनके गांव पहुंचे तो परिजनों में चीख-पुकार मच गई और गांव गमगीन हो गया. विशाल जनसमूह की मौजूदगी में तीनों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया और हर किसी की आंख नम रही.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 16, 2026, 05:51 PM IST
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वेदांता हादसे के तीन मजदूरों का एक साथ अंतिम संस्कार
वेदांता हादसे के तीन मजदूरों का एक साथ अंतिम संस्कार

अरविंद दुबे/सोनभद्र: सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के पीपरखाड़ गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब एक ही गांव में एक साथ तीन शव पहुंचे. छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे में गांव के तीन मजदूरों की मौत हो गई थी. बुधवार सुबह अलग-अलग एम्बुलेंस से जब तीनों शव गांव पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया. गांव की गलियों में चीख-पुकार गूंज उठी और हर आंख नम हो गई. मृतकों में 40 वर्षीय राजू राम, 31 वर्षीय बृजेश और 25 वर्षीय पंकज शामिल हैं. तीनों मजदूरी के लिए छत्तीसगढ़ गए थे लेकिन बॉयलर विस्फोट ने उनकी जिंदगी छीन ली. 

14 अप्रैल को वेदांता हादसे का हुए थे शिकार
तीनों मजदूर छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में वेदांता प्लांट में काम करते थे, 14 अप्रैल को प्लांट का बॉयलर फटने से हुए हादसे में इन तीनों मजदूरों की भी मौत हो गई थी. हादसे के बाद बुधवार सुबह अलग-अलग एम्बुलेंस से तीनों के शव उनके गांव लाए गए. जैसे ही शव गांव पहुंचे, परिजनों में कोहराम मच गया. महिलाएं बिलख-बिलख कर रोती रहीं और गांव में हर तरफ मातम का माहौल नजर आया. 

मृतकों का ब्योरा
मृतकों में 40 वर्षीय राजू राम, 31 वर्षीय बृजेश और 25 वर्षीय पंकज शामिल हैं. तीनों मजदूरी के लिए गांव से बाहर गए थे और परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन एक हादसे ने तीन घरों के चिराग बुझा दिए. गांव के लोग भी बड़ी संख्या में परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे. 

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बाद में तीनों शवों को गांव के पास स्थित कचनरवा पांडु नदी घाट ले जाया गया जहां एक साथ तीनों का अंतिम संस्कार किया गया. एक साथ तीन चिताएं जलती देख हर किसी की आंख नम हो गई. पूरा गांव गम में डूबा नजर आया. मामला पीपरखाड़ गांव का है. 

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