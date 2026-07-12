6 मई को हुई थी शादी, दर्शन के लिए निकले थे... 4 दिन बाद 100 फीट गहरी खाई में मिले नवविवाहित दंपति के शव, मौत बनी रहस्य

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक बेहद दर्दनाक और रहस्यमय मामला सामने आया है. यहां करीब सौ फीट गहरी खाई में नवविवाहित दंपति के सड़े-गले शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों चार दिन पहले घर से दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. घटनास्थल पर उनकी बाइक भी बरामद हुई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल मौत के कारणों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है और हर पहलू से जांच की जा रही है.