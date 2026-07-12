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6 मई को हुई थी शादी, दर्शन के लिए निकले थे... 4 दिन बाद 100 फीट गहरी खाई में मिले नवविवाहित दंपति के शव, मौत बनी रहस्य

Sonbhadra News: सोनभद्र में करीब 100 फीट गहरी खाई से नवविवाहित दंपति के शव बरामद हुए हैं. दोनों चार दिन पहले दर्शन के लिए घर से निकले थे. घटनास्थल से उनकी बाइक भी मिली है. पुलिस हादसा, आत्महत्या और अन्य सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

Written ByArvind DubeyEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 12, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:33 PM IST
6 मई को हुई थी शादी, दर्शन के लिए निकले थे... 4 दिन बाद 100 फीट गहरी खाई में मिले नवविवाहित दंपति के शव, मौत बनी रहस्य
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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