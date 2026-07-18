Add Zee Business As A Preferred Source
App

मां विंध्यवासिनी धाम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने टेका माथा, वाराणसी में देखेंगी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती

Mirzapur news: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मीरजापुर और वाराणसी दौरे पर हैं. रेखा गुप्ता विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 18, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:02 PM IST
मां विंध्यवासिनी धाम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने टेका माथा, वाराणसी में देखेंगी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती
Image Credit: Social Media

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तहसील परिसर में पेड़ पर चढ़ा किसान, दूसरे ने खाया जहरीला पदार्थ
Lalitpur news57 min ago
2
jaunpur news1 hr ago
3
Chanduli News2 hrs ago
4
Ghaziabad Municipal Corporation2 hrs ago
5
kaushambi news2 hrs ago