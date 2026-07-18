मां विंध्यवासिनी धाम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने टेका माथा, वाराणसी में देखेंगी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती

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राजेश मिश्र/मीरजापुर: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार दोपहर करीब 2 बजे विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचीं. यहां उन्होंने विधि-विधान से माता विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान पति को धाम में माला पहनाया.
रेखा गुप्ता का जोरदार स्वागत
दर्शन-पूजन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, मीरजापुर सदर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा सहित भाजपा के कई जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी मौजूद रहे. इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा महिला कार्यकर्ता भी मंदिर परिसर पहुंचीं. हालांकि भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था के कारण अधिकांश महिला कार्यकर्ताओं को उनसे परिचय कराने या मुलाकात का अवसर नहीं मिल सका. भीड़ के चलते कई कार्यकर्ता केवल दूर से ही उनका अभिवादन कर सकीं.
वाराणसी में मां गंगा की आरती में शामिल होंगी
मंदिर दर्शन के बाद रेखा गुप्ता शाम को वाराणसी पहुंचेंगी. शाम 6:25 बजे वह वाराणसी के नमो घाट पहुंचेंगी. यहां नाव से वह दशाश्वमेध घाट जाएंगी. शाम करीब 6:30 बजे दशाश्वमेध घाट पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल होंगी. इस दौरान वह घाट की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का भी अवलोकन करेंगी. रेखा गुप्ता के दौरे को लेकर वाराणसी और मीरजापुर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. एयरपोर्ट से लेकर विंध्याचल और गंगा घाटों तक पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है.
मां विंध्यवासिनी धाम क्यों है खास?
मीरजपुर स्थित मां विंध्यवासिनी धाम को आदिशक्ति धाम कहा जाता है. मां विंध्यवासिनी धाम में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दर्शन कर चुके हैं. कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा स्थान भगवती के जैसा नहीं है. भगवती का मंदिर तो छोड़िए. विंध्य क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र के वासी जैसा लोग और विंध्य क्षेत्र दूसरा स्थान नहीं है. यहां पर साधनाओं की सिद्धि के लिए बड़े-बड़े साधक आते हैं. कामनाओं की पूर्ति के लिए और कामनाओं की सिद्धि के लिए बड़े राजनेता, फिल्म स्टार एवं दिग्गज, अन्य लोग भी आते हैं.