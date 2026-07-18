मां विंध्यवासिनी धाम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने टेका माथा, वाराणसी में देखेंगी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती

मां विंध्यवासिनी धाम क्यों है खास?

मीरजपुर स्थित मां विंध्यवासिनी धाम को आदिशक्ति धाम कहा जाता है. मां विंध्यवासिनी धाम में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दर्शन कर चुके हैं. कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा स्थान भगवती के जैसा नहीं है. भगवती का मंदिर तो छोड़िए. विंध्य क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र के वासी जैसा लोग और विंध्य क्षेत्र दूसरा स्थान नहीं है. ​यहां पर साधनाओं की सिद्धि के लिए बड़े-बड़े साधक आते हैं. कामनाओं की पूर्ति के लिए और कामनाओं की सिद्धि के लिए बड़े राजनेता, फिल्म स्टार एवं दिग्गज, अन्य लोग भी आते हैं.