पूरे देश का टाइम Mirzapur से क्यों चलता है? जानिए IST का सच

Mirzapur Time Meridian: समय का पाबंद होना सफलता की गारंटी मानी जाती है. कहा जाता है कि समय का पाबंद व्‍यक्ति मनचाहा मुकाम हासिल करता है. जीवन में हर व्‍यक्ति को समय की कद्र करने की नसीहत दी जाती है. किसी भी व्‍यक्ति के लिए सबसे मूल्‍यवान वस्‍तु उसका समय होता है, लेकिन क्‍या आप जानते हैं पूरे देश का टाइम कहां से चलता है?. भारत के मानक समय का केंद्र उत्‍तर प्रदेश का मीरजापुर है. यहीं से समय की गठना की जाती है.

कहां पृथ्‍वी का केंद्र बिंदु?

बता दें कि देश की पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी करीब 2933 किलोमीटर है. इस वजह से पूरब में सूर्योदय और सूर्यास्‍त पश्चिम से दो घंटे जल्‍दी होता है. यही वजह है कि उत्‍तर-पूर्व राज्‍यों में रह रहे लोगों को अपनी घड़‍ियां आगे बढ़ानी पड़ती है. विंध्‍य क्षेत्र को पृथ्‍वी का केंद्र माना गया है. आप मीरजापुर को विंध्‍याचल धाम से जानते और पहचानते होंगे. विंध्‍याचल मंदिर से दक्षिण और मीरजापुर-प्रयागराज मार्ग पर अमरावती के पास यह केंद्र स्थित है. यहीं से भारत का मानक समय यानी इंडियन स्‍टैंडर्ड टाइम तय होता है. भारत ने 1 सितंबर 1947 को अपना मानक समय चुना था.

विंध्‍याचल का तेत्रा युग में भी महत्‍व

यहां पर दिल्‍ली की संस्‍था स्‍पेस ने अपने शोध के आधार पर निष्‍कर्ष निकाला और एक बोर्ड लगाया. बाद में जिला प्रशासन ने इस स्‍थान को पार्क के रूप में विकसित कर दिया. स्‍पेस संस्‍था के शोध के मुताबिक, यह स्‍थान 82.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है. यही जगह देश का मध्‍य बिंदु यानी केंद्र है. भारत का मानक समय यहीं से तय होता है. विंध्‍याचल का महत्‍व त्रेता युग में भी था. पौराणिक कथाओं के मुताबिक, लंकापति रावण ने काल को अपने वश में कर लिया था. रावण ने भी विंध्‍य को पृथ्‍वी का केंद्र माना था.

रावण ने भी माना पृथ्‍वी का केंद्र बिंदु

पौराणिक मान्‍यताओं के मुताबिक, विंध्याचल की जयपुरिया गली स्थित विंध्य महादेव मंदिर को लंकापति रावण पृथ्वी का केंद्र बिंदु मानता था. रावण के अनुसार, मां विंध्यवासिनी बिंदुवासिनी थी. कहा जताा है कि लंकाधिपति रावण भी अपनी ज्योतिष गणित की गणना के लिए विंध्याचल की शरण में आता था. मां विंध्यवासिनी दरबार के पास में ही स्थित बिंदेश्वर महादेव पर उसने तपस्या किया था. पुराणों में भी इस बात का जिक्र किया गया है.

