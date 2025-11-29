Advertisement
यूपी के मिर्जापुर का पुराना नाम क्या था! अंग्रेजों ने पौराणिक नाम क्यों बदला? 99% लोगों को नहीं पता होगा

History of Mirzapur: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बारे में शायद ही कोई शख्स होगा, जिसने यह नाम सुना या पढ़ा न हो.   क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका पुराना नाम क्या था...

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:03 PM IST
यूपी के मिर्जापुर का पुराना नाम क्या था! अंग्रेजों ने पौराणिक नाम क्यों बदला? 99% लोगों को नहीं पता होगा

Mirzapur Old Name: मिर्जापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख जिला है. यह जिला अपने धार्मिक स्थलों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और कालीन के लिए मशहूर है. लेकिन क्या आपको पता है इस जिले का पुराना नाम क्या था. अगर नहीं तो पढ़ें ये लेख और जानें इसका इतिहास...

क्या था मिर्जापुर का पुराना नाम?
आपको जानकर हैरानी होगी इस जिले का नाम अंग्रेजों ने रखा था. प्राचीन काल में मिर्जापुर को गिरजापुर के नाम से जाना जाता था. साथ ही यह जिला विंध्याचल क्षेत्र में आता है, जिसका क्षेत्रफल 23, 603 वर्ग मील है. इतिहासकारों के मुताबिक, जब राज्य में  मोहम्मद सारंगीला का राज चलता था तब इस जिले का उदय हुआ था.

UP में मिर्जापुर का इतिहास
17वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी India में तेजी से अपने पांव पसार रही थी, तब कंपनी के अफसरों को मध्य भारत में भी अपना व्यापार फैलाया और इस दौरान अंग्रेजी अफसरों ने गंगा के रास्ते में पड़ने वाले लगभग सभी नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन किया. ऐसे में यह क्षेत्र अंग्रेजों को अनुकूल लगा.  1735 ईसवी में लार्ड मर्क्यूरियस वेलेस्ले नाम के एक अंग्रेज अफसर ने इस क्षेत्र की स्थापना मिर्जापुर नाम से की थी.   यह शहर कालीन सिटी के रूप में भी जाना जाता है. कपास और रेशम के कारण 18वीं शताब्दी तक, मिर्जापुर भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा. 

गंगा नदी के किनारे बसा जिला
मिर्जापुर की मुख्य नदीं गंगा है. ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है. ये जिला खूबसूरत है और यहां पर घूमने की कई जगह हैं. ये शहर कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है.यहां घूमने के लिए कई जगहें हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. विंध्याचल, अष्टभुजा और काली खोह के पवित्र मंदिर के लिए ये मशहूर है. इतना ही नहीं यहां देवरहवा बाबा का आश्रम के साथ-साथ टुंडा जल प्रपात और चुनार का किला भी है. 

और किस नाम से जाना जाता है मिर्जापुर
मिर्जापुर इन दो नामों से भी जाना जाता है. बता दें कि यूपी के मिर्जापुर को हम महात्रिकोण नगर और रामेश्वर के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहां पर प्रमुख तीर्थ स्थल हैं.  इस जिले में टुंडा जल प्रपात और चुनार का किला है. क्योंकि, यहां की कालीन विश्व विख्यात है.

