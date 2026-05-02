यूपी में 'सोने का शहर' जमीन के गर्भ में छिपा है भारत के मौजूदा सोने का 5 गुना भंडार, कई लाख करोड़ है कीमत !

UP News: आबादी में नंबर वन और क्षेत्रफल में देश के चौथे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, हर जिला अपनी किसी न किसी खासियत के लिए जाना जाता है. सरकार ने भी वन डिस्ट्रेक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) स्कीम को काफी प्रोत्साहन दिया है. सरकार इस योजना के तहत हर जिले के किसी खास उत्पादन या क्राफ्ट, जो किसी दूसरे जिले में इतना उम्दा नहीं है, को बढ़ावा दे रही है. लेकिन आज हम इस लेख में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' नहीं बल्कि ऐसे जिले की बात कर रहे हैं, जो अपनी खनिज संपदा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर है.

यूपी का सबसे समृद्ध खनिज समृद्ध जिला

इस जिले को उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज-समृद्ध जिला माना जाता है. क्योंकि कोयला, चूना पत्थर (Limestone), बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोहा अयस्क (Iron Ore), पोटाश, संगमरमर, पाइराइट और एंडालुसाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं. इसी वजह से इस जिले को प्रदेश की 'ऊर्जा राजधानी' भी कहा जाता है, और इस जिले का नाम है सोनभद्र. अब इसे जिले के बारे में आपको वो चौंकाने वाला तथ्य बताने जा रहे हैं, जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी चौंका दिया.

'सोने का शहर'

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India - GSI) ने खनिज संपदा से समृद्ध यूपी के इस जिले में कुछ ही बरस पहले करीब 3000 टन सोने के भंडार का पता लगाया था. तभी से इस जिले को यूपी में 'सोने के शहर' के नाम से भी जाना जाता है.

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कहां मिला सोने का भंडार

यह सोने का भंडार सोनभद्र की सोन पहाड़ी और हरदी क्षेत्रों में पाया गया है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक सोनभद्र में भारत के मौजूदा कुल सोने के भंडार का 5 गुना सोना का भंडार है, जिसकी अनुमानित कीमत कई लाख करोड़ हो सकती है.

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कहां कितना सोना

जानकारी के मुताबिक सोन पहाड़ी क्षेत्र में 2,943.26 टन सोने का भंडार है जबकि हरदी क्षेत्र में 646.16 किलोग्राम सोना पाया जा सकता है.

हालांकि सोनभद्र में सोने की खोज का काम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करीब दो दशक (1992-93) से कर रहा था, लेकिन इसकी पुष्टि हाल ही के बरसों में हो सकी.

प्राचीन कथाओं के अनुसार सोनभद्र के अगोरी किला (Aghori Fort) में भी कई टन सोना छुपे होने का दावा किया जाता है. प्राचीन लोककथाओं और स्थानीय लोगों की मानें तो अगोरी किले में करीब 4000 किलो सोना छिपा है, लेकिन यह सोना कहां है आज तक किसी को इसका पता नहीं लगा है.

यूपी में और कहां पाया जाता है सोना

सोनभद्र के अलावा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र -पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के शारदा-रामगंगा बेसिन में भी प्लेसर सोने के अंश पाए जाते हैं.

गौरतलब है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जो चार राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है. इसके पश्चिम में मध्य प्रदेश है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण पूर्व में झारखंड और पूर्व में बिहार की सीमा लगती है.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.