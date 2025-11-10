Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2996311
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

यूपी का ऐसा गांव जहां आज भी 'अंधेरा', सड़क-बिजली और मोबाइल नेटवर्क के इंतजार में ग्रामीणों की ढल चुकी जवानी!

Sonbhadra News: आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी सोनभद्र का ऐसा गांव है. जहां पर लोग आज भी बिजली, सड़क के बिना जिंदगी गुजारा कर रहे हैं. इतना ही नहीं आपात स्थिति में लोग पहाड़ों पर चढ़कर नेटवर्क खोजते हैं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sonbhadra News
Sonbhadra News

Sonbhadra News/अरविन्द दुबे: देश आज ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सोनभद्र जिले की सीमा पर बसी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जुगैल अब भी विकास की रौशनी से कोसों दूर है. आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी यहां की तस्वीर नहीं बदली.

जुगैल पंचायत अपने विशाल क्षेत्र, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक पहचान के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां न सड़क है, न पर्याप्त बिजली, और न ही मोबाइल नेटवर्क. डिजिटल इंडिया का सपना यहां के लोगों के लिए अब भी एक दूर की हकीकत बना हुआ है.

नेटवर्क बना जान का दुश्मन
करीब 50 हजार की आबादी वाला यह इलाका आज भी नेटवर्क विहीन है. स्थिति यह है कि आपात स्थिति में लोग पहाड़ों पर चढ़कर नेटवर्क खोजते हैं. गर्भवती महिलाओं या गंभीर मरीजों को समय पर एंबुलेंस नहीं मिल पाती. जुगैल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर और नेटवर्क की कमी से लगभग निष्क्रिय है. ग्रामीणों ने बताया कि कई महिलाएं समय पर इलाज न मिलने से दम तोड़ चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 शिक्षा पर भी भारी डिजिटल अंधकार
शिक्षा व्यवस्था भी नेटवर्क के अभाव में चरमरा गई है. जुगैल की बेटियों को स्नातक तक की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव या कस्बों का रुख करना पड़ता है. यहां न तो इंटर कॉलेज है, न डिग्री कॉलेज. ऑनलाइन कक्षाएं, छात्रवृत्ति पोर्टल, और डिजिटल शिक्षा जैसी सुविधाएं सिर्फ नाम की रह गई हैं.

सुरक्षा और प्रशासन ठप
नेटवर्क की सबसे बड़ी मार सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ी है. किसी घटना या अपराध की सूचना देने के लिए लोगों को 5-6 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाकर फोन मिलाना पड़ता है. बरसात या रात में यह जान जोखिम में डालने जैसा काम बन जाता है. कई बार चोरी, झगड़े या आग जैसी घटनाएं समय पर पुलिस तक नहीं पहुंच पातीं.

 योजनाएं कागजों में, जमीनी हालात जस के तस
बैंकिंग, पेंशन, राशन कार्ड, मनरेगा या हर घर नल योजना जैसी सेवाएं नेटवर्क पर निर्भर हैं. नेटवर्क न होने से ग्रामीण इन सरकारी योजनाओं से वंचित हैं. जल निगम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था फेल होने से हर घर नल योजना भी अधूरी पड़ी है.

उद्योग हैं, पर रोजगार नहीं
क्षेत्र में हिंडाल्को और एनटीपीसी जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयां मौजूद हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार और सुविधाएं बाहरी लोगों को मिलती हैं, जबकि स्थानीय लोग सिर्फ प्रदूषण और बीमारियों का बोझ उठा रहे हैं.

 ग्रामीणों का प्रदर्शन, उठी विकास की मांग
मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राहुल पांडेय ने कहा कि हमारे जुगैल में आज भी सड़क, बिजली, नेटवर्क, पेयजल और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. गांव की बेटियां  रोज कई किलोमीटर पढ़ने जाती हैं. अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एंबुलेंस तक बुलाना मुश्किल होता है. हमने डीएम को ज्ञापन सौंपा है ताकि मुख्यमंत्री तक यह आवाज पहुंचे. अब वक्त आ गया है कि जुगैल को काला पानी नहीं, बल्कि विकास की धरती बनाया जाए.

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Magh Mela 2026
800 हे. में सजेगा तंबुओं का शहर, 7 सेक्टर में बटा रहेगा माघ मेला 2026
kaushambi news
कौशाम्बी में नवविवाहिता की मौत! शादी के आठ दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिला शव
jaunpur news
जौनपुर की बेटी ने रचा इतिहास, बनी वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली पायलट
Gorakhpur
गोरखपुर फ्लाईओवर पर सीएम योगी सख्त.. काम में देरी पर लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश
Interesting News
कभी झूमता, कभी गिरता... उत्तराखंड के जंगलों में दिखा ‘नशे में चूर भालू’
Mathura News
ब्रज में भक्ति का सागर! प्रेमानंद महाराज के आगमन पर नंदगांव से बरसाना तक गूंजा
Mathura
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल से मारपीट, पीड़ित बेहोश, जांच शुरू
Varanasi News
BHU में डॉक्टरों की पिटाई,100 से ज़्यादा छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव किया
CM Yogi in Gorakhpur Janta Darshan
गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, फरियादियों की सुनी समस्याएं,अफसरों को दिया आदेश
Gorakhpur News
हर स्कूल में अब अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम', CM योगी का बड़ा ऐलान