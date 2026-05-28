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नशे में पति बना पिशाच! कपड़े से की पत्नी की निर्मम हत्या... 25 साल पहले की थी लव मैरिज

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नशे में धुत एक अधेड़ ने अपनी पत्नी की कपड़े से गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के बाद मौके पर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई, इसी बीच आरोपी मौके से फरार हो गया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 28, 2026, 02:29 PM IST
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पति-पत्नी का झगड़ा
पति-पत्नी का झगड़ा

सोनभद्र:  शराब की लत परिवारों तबाह कर देती है. और शराब का आदि शख्स नशे में शैतान सा हो जाता है. नशें में न उसे अपनी फिक्र रहती है और न ही उन लोगों की जो उसकी फिक्र करते हैं. कभी-कभी तो उसके सिर खून सवार हो जाता है, और वह उन लोगों का भी खून बहाने से हिचकिचाता नहीं है जो कभी उसके लिए सबसे प्यारे थे. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सामने आया है. 

क्या है पूरा मामला
सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के खड़िया बाजार इलाके में एक अधेड़ शराब के नशे में शैतान बन गया. शराब के नशे में पति ने पहले तो पत्नी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. लेकिन इतने पर भी वह शांत नहीं हुआ. उसने एक कपड़ा लिया और उससे अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. 

हत्या की घटना से इलाके में फैली सनसनी
घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई. घर के बाहर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. इसी बीच आरोपी मौके से फरार हो गया. 

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सूचना पर पहुंची पुलिस
शराबी द्वारा पत्नी की हत्या की घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने मौके से सभी जरूरी साक्ष्य एकत्रित किये और मामला दर्ज कर लिया. इसके बाद पुलिस मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

ये भी पढ़ें : शादी में महिलाओं के विवाद ने ली युवक की जान: बीच-बचाव करने पहुंचे व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार

25 साल पहले की थी लव मैरिज
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि करीब 25 वर्ष पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था. 

ये भी पढ़ें : गर्ल्स होस्टल में तीसरी मंजिल से गिरकर MBA की छात्रा की मौत, घटना पर छात्रों में आक्रोश; बहन ने लगाए गंभीर आरोप

जौनपुर: नदी में मिला महिला का शव
जौनपुर में गोमती नदी में विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई. आशंका है कि हत्या के बाद महिला का शव नदी  में फेंक दिया गया. मृतका की पहचान जौनपुर के थाना जाफराबाद इलाके जमैथा गांव की 28 वर्षीय पूजा के रूप में हुई है. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और मामले की जांच की जा रही है.

 

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