Sonbhadra News: हम बिजली नहीं काटेंगे, एसडीओ से बात कीजिए... बिजली विभाग के जेई ने की अनसुनी, महिला की करंट लगने से हुई मौत

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से आई एक घटना चर्चाओं का विषय बन चुकी है. जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही ने एक महिला की जान चली गई. बता दे कि मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि जब हम बिजली विभाग के जेई से फोन कर सप्लाई बंद करने की गुहार लगाई, तो उसने कहा कि हम बिजली नहीं काटेंगे, एसडीओ से बात कीजिए.

कहां का है मामला?

राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत गांव की बताई जा रही है. जहां पर महिला कपड़े फैलाने गई और करंट की चपेट में आकर मौके पर ही गिर पड़ी. परिजनों ने तुरंत बिजली विभाग के जेई को फोन कर सप्लाई बंद करने की गुहार लगाई, लेकिन जेई ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हम बिजली नहीं काटेंगे, एसडीओ से बात कीजिए. जेई की इस बेरुखी के चलते महिला की जान नहीं बच सकी.

भाजपा विधायक की बता को किया नजरअंदाज

मामले की जानकारी जब घोरावल विधायक डॉ. अनिल मौर्या को हुई तो वो खुद गांव पहुंचे. घटना के दौरान भी विधायक ने जेई को फोन लगाया और बिजली काटने की बात कही लेकिन विधायक की अपील को भी जेई ने नजरअंदाज कर दिया. इस पर गुस्साए विधायक जब पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और ग्रामीणों की जेई को लेकर शिकायत सुनी तो मौके पर ही जेई को हटाने और विभागीय कार्रवाई की मांग कर दी.

आए दिन लापरवाही से होते हादसे

इस दौरान का वीडियो भी विधायक का खूब वायरल हो रहा. जिसमें अधिकारी से यह कहते नजर आ रहें कि उसे आज के आज बताया जाए और कार्रवाई की जाए. बरहाल विधायक के इस शिकायत पर भी कार्रवाई होने की बात अभी तक सामने नहीं आई है. इधर घटना के बाद ग्रामीणों में भी गहरा आक्रोश है. उनका कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से आए दिन हादसे होते रहते हैं लेकिन जिम्मेदार अफसरों पर कभी ठोस कार्रवाई नहीं होती. इस पूरे मामले पर अधिशासी अभियंता (एई) एस.बी. ठाकुर ने कहा कि जेई के खिलाफ जांच की जाएगी और मृतक महिला के परिजनों को रिपोर्ट मिलने के बाद मुआवजा दिया जाएगा.

भाजपा विधायक ने क्या कहा?

वहीं इस मामले को लेकर घोरावल भाजपा विधायक डॉ. अनिल मौर्या ने बताया कि यह मामला सुकुरुत का है और उस दिन की घटना यह है कि कपड़ा फैलाने के लिए बांधे गए तार में कहीं से बिजली के संपर्क में था. महिला गई होगी कपड़े फैलने के लिए इस दौरान वह इसके जद में आ गई. इस दौरान उसके परिवार के लोगों ने जेई को फोन किया कि बिजली आपूर्ति बंद कर दीजिए जिससे कि मेरे परिवार की जान बच जाए. तो जेई द्वारा कहा गया कि मेरे से नहीं एसडीओ से बात करो तो मैने फोन किया कि बिजली काट दो जिससे कि जान बचे तो मुझसे भी कहा कि हमारे बस का नहीं एसडीओ से बात कीजिए.

लापरवाही करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा

इस दौरान भाजपा विधायक ये भी कहा कि जब मैं पीड़ित परिवार के घर गया तो ओ लोग दुखी थे कि मेरे क्षेत्र का जेई इस तरह से व्यवहार करता है. जिसके बाद हमने ऐसी से कहा कि इसे तुरंत हटाइए और विभागीय कार्रवाई कीजिए. जिसके बाद एसी द्वार कहा गया कि कार्रवाई भी होगी और हटाया भी जाएगा. इस सरकार में जनता के प्रति जो भी लापरवाही करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

जनता की आवाज आखिर कौन सुनेगा?

इस घटना में जो भी न्याय संगत होगा वह कार्रवाई की जाएगी. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक बिजली विभाग की लापरवाही लोगों की जान लेती रहेगी. जब विधायक की अपील ही असरदार नहीं रही, तो आम जनता की आवाज आखिर कौन सुनेगा. सुकृत गांव की यह घटना एक बार फिर विभाग की संवेदनहीनता और लापरवाह कार्यशैली को उजागर करती है.

