मीरजापुर में मदरसे में करोड़ों का गबन, SIT जांच में खुलासा, इन जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज!

मीरजापुर/राजेश मिश्र: यूपी के मीरजापुर जिले में मदरसों के आधुनिकीकरण की आड़ में करोड़ों का गबन किया गया. 4 वर्ष पहले आर्थिक मदद बंद कर दी गई थी. मदरसों की संख्या तब 300 से अधिक थी, अब 161 मदरसा संचालित हैं, आधुनिकीकरण के लिए 89 मदरसों का चयन किया गया था. कागजों में चल रहे मदरसो को भी करीब 10 करोड़ का भुगतान किया गया. आरटीआई कार्यकर्ता इरशाद अली के पत्र पर एसआईटी की जांच बैठाई गई थी. जिसकी अब रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है. देखें रिपोर्ट..

करोड़ों के अवैध भुगतान का मामला

मीरजापुर में संचालित मदरसों को आधुनिकीकरण के नाम पर 10 करोड़ से अधिक का अवैध भुगतान सामने आया है. RTI कार्यकर्ता इरशाद अली की शिकायत पर हुई जांच में 143 मदरसों में से 89 की मंजूरी में गड़बड़ी पाई गई है. SIT की जांच में पता चला है कि फर्जी तरीके से मान्यता दी गई और मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर 10 करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया। शिक्षकों को बिना सत्यापन के भुगतान हुआ है.

दोषियों के खिलाफ होगी एफआईआर

इस मामले में तीन तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, दो अल्पसंख्यक अधिकारी, दो क्लर्क, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और 42 मदरसा प्रबंधक दोषी पाए गए हैं. उनके खिलाफ धारा 409 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है. अधिकारियों ने मदरसा के नाम पर गैर मुस्लिम संचालक को भी लाभ दिया है.

क्या बोले जिला समाज कल्याण अधिकारी?

इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी रामदत्त प्रजापति ने बताया कि यह मामला पुराना है. जनपद में कुल 161 मदरसे चल रहे थे, जिसमें से 89 मदरसे आधुनिकीकरण के नाम पर फंड लिए थे. उनमें से भी बहुत से बंद हो गए हैं. कुछ अभी भी चल रहे हैं. SIT की रिपोर्ट पर कहा कि अभी कार्यालय में अभी तक कोई पत्र नहीं आया है.

