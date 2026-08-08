/प्राइवेट पार्ट में पत्थर बांधे, मारा पीटा... जूते-चप्पल की माला पहनाकर गांव में अर्धनग्न घुमाया; छेड़खानी के आरोपी में युवक से हैवानियत, 10 गिरफ्तार

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सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र में युवक के साथ कथित अमानवीय बर्ताव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पीड़ित पक्ष की तहरीर में युवक को निर्वस्त्र कर उसके प्राइवेट पार्ट में पत्थर बांधने, चेहरे पर चूना लगाने और जूते-चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है.
क्या है पूरी घटना
बभनी थाना क्षेत्र के करकच्छी गांव में छह अगस्त को हुई इस घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है. पीड़ित पक्ष की तहरीर के मुताबिक, छेड़खानी की बात को लेकर भोला नाम के युवक को रास्ते से रोककर घर में ले जाया गया और उसके साथ मारपीट की गई.
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि युवक को निर्वस्त्र कर उसके प्राइवेट पार्ट में पत्थर बांधा गया, चेहरे पर चूना पोता गया और जूते-चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया. आरोप है कि इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया. बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप भी तहरीर में लगाया गया है.
सभी आरोपी गांव के ही रहने वाले
मामले में पहले दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में अजय, राजेन्द्र, चितरंजन, ममता, चिंता, शंभू, संजय, सीताराम, रामकिशुन और बीगन शामिल हैं, जो सभी करकच्छी गांव के रहने वाले हैं.
पीड़ित की भाई ने बताई आपबीती
पीड़ित युवक की भाभी ने बताया कि हमारे देवर रास्ते में जा रहे थे तभी गांव के एक परिवार के कई लोगों ने उन्हें गाड़ी से ठोकर मारकर गिरा दिया. इसके बाद उसके कपड़े फाड़ते हुए मारपीट की और अपने घर ले गए. उन्हें बांध कर लेटा दिया. जानकारी मिलने पर मैं और मेरे पति उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमपर भी हमला कर दिया. उन्होंने मुझसे और मेरे पति से मारपीट की. मेरे पति का मोबाइल छीन लिया. हमें जान से मारने की धमकी दी. मैं और मेरे पति वहां से जान बचाकर और भागे और रास्ते में किसी से मोबाइल लेकर पुलिस को फोन किया.
पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय भेजे
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में बभनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है. वहीं, मामले में दूसरे पक्ष की ओर से भी छेड़खानी और गाली-गलौज की शिकायत दी गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है.