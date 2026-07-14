मीरजापुर में किसान को मिला 41 करोड़ का नोटिस, बैंक खाते से हो गई लेनदेन

राज्य चुनें
राजेश मिश्र/मीरजापुर: मीरजापुर में एक किसान और मजदूर परिवार उस समय हैरान रह गया, जब इनकम टैक्स विभाग से 41 करोड़ रुपये के लेनदेन का नोटिस पहुंच गया. नोटिस में करीब 7 करोड़ रुपये जीएसटी जमा करने की बात कही गई है. पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है. इसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, पड़री थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव निवासी श्याम बाबू बिंद को मिला नोटिस सिरदर्द बन गया है. साले के बुलाने पर वह वर्ष 2021 में काम की तलाश में गाजियाबाद और दिल्ली गए थे. वहां कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर उनका बैंक खाता खुलवाया गया. श्याम बाबू का आरोप है कि खाता खुलवाने के बाद उनसे चेकबुक पर हस्ताक्षर करा लिए गए और पासबुक भी उन्हें नहीं दी गई. बाद में काम नहीं मिला तो वह गांव लौट आया.
7 करोड़ रुपये जीएसटी जमा करने की बात कही
अब उनके घर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस पहुंचा, जिसमें उनके खाते से 41 करोड़ रुपये के लेनदेन का उल्लेख करते हुए करीब 7 करोड़ रुपये जीएसटी जमा करने की बात कही गई. नोटिस मिलने के बाद श्याम बाबू और उनका परिवार सदमे में है. उनका कहना है कि वह एक साधारण किसान और मजदूर हैं तथा चार बच्चों का पालन-पोषण खेती और मजदूरी से करते हैं. इतनी बड़ी रकम जमा करना उनके लिए असंभव है.
पुलिस अधीक्षक से की शिकायत
श्याम बाबू ने पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है. श्याम बाबू ने कार्रवाई की मांग की है. श्याम बाबू ने कहा कि चार बच्चों का जीविकोपार्जन खेती और मजदूरी करके करते हैं. ऐसे में यह 7 करोड़ वो कहां से भरेंगे. श्याम बाबू का कहना है कि जब से 7 करोड़ का नोटिस मिला है परिवार के सदस्यों की नींद उड़ गई है. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.