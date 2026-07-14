मीरजापुर में किसान को मिला 41 करोड़ का नोटिस, बैंक खाते से हो गई लेनदेन

यह है पूरा मामला

दरअसल, पड़री थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव निवासी श्याम बाबू बिंद को मिला नोटिस सिरदर्द बन गया है. साले के बुलाने पर वह वर्ष 2021 में काम की तलाश में गाजियाबाद और दिल्ली गए थे. वहां कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर उनका बैंक खाता खुलवाया गया. श्याम बाबू का आरोप है कि खाता खुलवाने के बाद उनसे चेकबुक पर हस्ताक्षर करा लिए गए और पासबुक भी उन्हें नहीं दी गई. बाद में काम नहीं मिला तो वह गांव लौट आया.