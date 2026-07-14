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मीरजापुर में किसान को मिला 41 करोड़ का नोटिस, बैंक खाते से हो गई लेनदेन

Mirzapur News: मीरजापुर में एक किसान को 41 करोड़ रुपये के लेनदेन का नोटिस थमाया गया है. परिवार के लोग सहम गए हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 14, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:28 PM IST
मीरजापुर में किसान को मिला 41 करोड़ का नोटिस, बैंक खाते से हो गई लेनदेन
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

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