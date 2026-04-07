सोनभद्र में जमीन अधिग्रहण की आशंका; महापंचायत में किसानों का फूटा गुस्सा, सवालों से घिरे विधायक बीच सभा से निकले

सोनभद्र न्यूज/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जमीन अधिग्रहण की आशंका को लेकर किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है. करमा ब्लॉक के लोहरा गांव में आयोजित महापंचायत उस समय गरमा गई जब घोरावल के विधायक डॉ. अनिल मौर्य किसानों के तीखे सवालों के घेरे में आ गए.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, महापंचायत में बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने प्रशासन की चुप्पी पर नाराजगी जताई. किसानों का कहना था कि उन्होंने पहले ही एसडीएम और डीएम को लिखित रूप से अपनी चिंता से अवगत कराया है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है. इससे ग्रामीणों में असमंजस और आक्रोश दोनों बढ़ रहे हैं.

लिखित खंडन की मांग

वहीं, विधायक डॉ. अनिल मौर्य ने जमीन अधिग्रहण की खबरों को अफवाह बताया और भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही जिलाधिकारी से मिलकर स्थिति स्पष्ट कराएंगे. हालांकि किसानों ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि यह महज अफवाह है तो प्रशासन द्वारा इसका लिखित खंडन क्यों नहीं जारी किया जा रहा. किसानों के लगातार सवालों और नाराजगी के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थिति उस वक्त और बिगड़ गई जब विधायक सवालों की बौछार से असहज होकर अचानक सभा बीच में ही छोड़कर चले गए. उनके इस रवैये से मौके पर मौजूद किसानों में और ज्यादा नाराजगी फैल गई.

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दरअसल, 24 मार्च से ही भूमि अधिग्रहण की संभावित सूचना के बाद लोहरा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में किसानों के बीच बेचैनी बनी हुई है. इसी के चलते किसानों ने ‘सोनभद्र किसान संघर्ष समिति’ का गठन किया है और महापंचायत के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है. किसानों का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन को लिखित ज्ञापन सौंपकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

महापंचायत के अंत में किसानों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द ही लिखित रूप से स्थिति साफ नहीं की गई तो वे धरना-प्रदर्शन और आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे. इससे आने वाले दिनों में सोनभद्र में हालात और गरमाने की आशंका जताई जा रही है.

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