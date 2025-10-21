सॉरी बोलो...दो पक्षों ने बीच सड़क पर छिड़ी 'महाभारत', चीख-पुकार का तांडव देख कांप उठे लोग!

Mirzapur News/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जहां पर दीपावली की खरीदारी के दौरान दो पक्षों के बीच मामूली विवाद हो गया. जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत एक मोटरसाइकिल के टच होने से हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहा-सुनी शुरू हो गई. तीन लड़कियां बहन के साथ निकले बाइक सवार से सारी कहलाने के लिए विवाद कर लिया.

कहां पर हुई ये घटना?

ये घटना मीरजापुर के थाना कोतवाली शहर इलाके में कचहरी के पास रविवार शाम की बताई जा रही है. बता दें कि दो पक्षों के बीच मामूली विवाद हो गया. जानकारी के अनुसार, खरीदारी के दौरान एक मोटरसाइकिल के टच होने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया.

बताया गया कि तीन लड़कियां बहन के साथ बाइक सवार से बातचीत करने लगीं, जिस पर बहन ने आपत्ति जताई. इस दौरान बहन का बाल पकड़कर गुत्थम-गुत्था भी हुआ. मौके पर पहुंची थाना कोतवाली शहर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया और कचहरी पुलिस चौकी में पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने माना कि विवाद केवल मोटरसाइकिल टच होने के कारण हुआ था.

कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अफवाह फैलने पर पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई छेड़खानी या असामाजिक हरकत नहीं पाई गई. दोनों पक्षों ने स्पष्ट कहा कि झगड़ा केवल गलतफहमी के कारण हुआ था. थानाध्यक्ष नीरज पाठक ने बताया कि दोनों पक्ष किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं और फिलहाल इलाके में शांति एवं कानून-व्यवस्था सामान्य बनी हुई है.

