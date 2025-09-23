समाज में जहर घोल रही...मीरजापुर में गायिका सरोज सरगम के गानों से बिगड़ रहा माहौल

Mirzapur News: मीरजापुर में बिरहा गायिका सरोज सरगम अपने बिगड़े सुर के चलते सरोज सरगम विवादों में आ गई हैं. उनका वीडियो वायरल होने के बाद साधु-संत समाज और आमजन में आक्रोश है.
राजेश मिश्र/मीरजापुर: यूपी के मीरजापुर में बिरहा गायिका सरोज सरगम के देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर साधु संत समाज ने आपत्ति जताई है. हिन्दू समाज के लोगों एफआईआर दर्ज करवाई है. अपने बिगड़े सुर के चलते सरोज सरगम विवादों में आ गई हैं. उनका वीडियो वायरल होने के बाद साधु-संत समाज और आमजन में आक्रोश है.
हिंदू संगठन में भारी रोष
सनातन धर्म पर प्रहार किए जाने से बूढ़ेनाथ मंदिर के महंत डॉ. योगानंद गिरी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “यह महिला समाज में जहर घोल रही है, यह सनातन धर्म पर घात है. ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है. मोदी-योगी सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से काम कर रही है. वहीं, यह महिला खुद को कलाकार बताकर धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार कर रही है. उन्होंने जिला प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की और कहा कि इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक भी भेजी जाएगी ताकि भविष्य में कोई सनातन धर्म का अपमान करने का दुस्साहस न कर सके.
लोक गायिका नहीं
वायरल वीडियो में देवी-देवताओं के प्रति अभद्र भाषा के प्रयोग से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. इसके विरोध में कई स्थानों पर आक्रोश देखा जा रहा है. विश्व हिंदू परिषद के पूर्व मंत्री मनोज दमकल ने कठोर कार्रवाई की मांग की. साधक मृत्युंजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि समाज में जहर घोलने वाली यह लोक गायिका नहीं है. बता दें कि सरोज सरगम ने अपने वीडियो में महिषासुर राक्षस को लेकर बिरहा गया है. आरोप है कि इस दौरान सरोज सरगम ने मां दुर्गा को लेकर विवादित टिप्पणी की है. कई तरह की भद्दी टिप्पणियां करने पर हिंदू संगठन उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
