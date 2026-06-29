जौनपुर में दिनदहाड़े दो भाइयों पर गोलीबारी, एक को तीन गोली लगीं; पुरानी रंजिश में हमले की आशंका

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जौनपुर/अजीत सिंह: जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया. डेयरी पर दूध देने पहुंचे दो सगे भाइयों पर आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने लाठी-डंडों और अवैध असलहों से हमला कर दिया. घटना में एक भाई को तीन गोलियां लगी हैं, जबकि दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं. दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
घात लगाकर बैठे थे हमलावर
जानकारी के अनुसार, सिझवारा गांव निवासी बुद्धिराम और उनके भाई सुधीराम रोज की तरह दूध लेकर परमानंदपुर स्थित डेयरी पहुंचे थे. आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने दोनों भाइयों को घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला बोल दिया. जान बचाने के लिए दोनों भाई भागने लगे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए करीब 400 मीटर तक मारपीट की.
एक भाई को तीन गोली लगीं
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब बुद्धिराम घायल होकर सड़क पर गिर पड़े, तब आरोपियों ने उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी. गोलीबारी में बुद्धिराम के दाहिने हाथ में तीन गोलियां लगीं, जबकि सुधीराम के सिर पर गंभीर चोट आई. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर मौके से फरार हो गए.
घटना के बाद परिजन दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत ले गए, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
पीड़ित के परिजनों का आरोप
परिजनों का कहना है कि दो दिन पहले भी बुद्धिराम के पुत्र विकास राजभर के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी. उनका आरोप है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया.
सीओ, अजय कुमार ने बताया
सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने पूछताछ के लिए तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है. घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
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