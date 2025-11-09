Bhadohi News: भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की लग्जरी कार कुर्क करने के आदेश, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

भदोही न्यूज/शरद मौर्य : उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में अपराध और अवैध साम्राज्य पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. ज्ञानपुर से पूर्व विधायक और बाहुबली नेता विजय मिश्रा के बेहद करीबी तथा भतीजे सतीश मिश्रा की 36.68 लाख रुपये की मर्सिडीज़ बेंज कार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम जल्द ही वाहन की जब्ती की कार्रवाई अमल में लाएगी.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस सूत्रों के अनुसार सतीश मिश्रा को विजय मिश्रा के अपराधी नेटवर्क का सक्रिय सदस्य माना जाता है. बताया जाता है कि वर्ष 2007 से ही सतीश अपराध दुनिया में शामिल है और उस पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं. प्रशासन का कहना है कि जिस मर्सिडीज़ को जब्त किया जा रहा है, वह अपराध से अर्जित काले धन से खरीदी गई है. यही कारण है कि इस लक्जरी वाहन को गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्क करने का निर्णय लिया गया.

विजय मिश्रा का गढ़ टूटने की दिशा में कदम

भदोही क्षेत्र में विजय मिश्रा का नाम लंबे समय से बाहुबल और विवादों से जुड़ा रहा है. वर्तमान में वह आगरा जेल में बंद हैं और उन पर हत्या, लूट, बलात्कार, रंगदारी, जालसाजी और संपत्ति हड़पने जैसे 83 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, सतीश मिश्रा उनके दाहिने हाथ की भूमिका निभाता था और अवैध कारोबार से लेकर राजनीतिक गतिविधियों तक में उसकी सीधी भागीदारी थी.

प्रशासन की सख्त निगरानी जारी

प्रशासन सूत्रों का कहना है कि संपत्ति और अवैध धन के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों और सहयोगियों की सूची तैयार की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, अब केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त कर गिरोह की आर्थिक कमर तोड़ना प्राथमिक रणनीति है.

