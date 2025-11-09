Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2994668
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

Bhadohi News: भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की लग्जरी कार कुर्क करने के आदेश, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

Bhadohi News: भदोही में प्रशासन ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे सतीश मिश्रा की 36.68 लाख की मर्सिडीज़ कार को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश दिया है. सतीश को विजय मिश्रा गैंग का सक्रिय सदस्य बताते हुए अवैध कमाई से खरीद का आरोप लगा है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhadohi News: भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की लग्जरी कार कुर्क करने के आदेश, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

भदोही न्यूज/शरद मौर्य : उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में अपराध और अवैध साम्राज्य पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. ज्ञानपुर से पूर्व विधायक और बाहुबली नेता विजय मिश्रा के बेहद करीबी तथा भतीजे सतीश मिश्रा की 36.68 लाख रुपये की मर्सिडीज़ बेंज कार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम जल्द ही वाहन की जब्ती की कार्रवाई अमल में लाएगी. 

क्या है पूरा मामला ?
पुलिस सूत्रों के अनुसार सतीश मिश्रा को विजय मिश्रा के अपराधी नेटवर्क का सक्रिय सदस्य माना जाता है.  बताया जाता है कि वर्ष 2007 से ही सतीश अपराध दुनिया में शामिल है और उस पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं.  प्रशासन का कहना है कि जिस मर्सिडीज़ को जब्त किया जा रहा है, वह अपराध से अर्जित काले धन से खरीदी गई है.  यही कारण है कि इस लक्जरी वाहन को गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्क करने का निर्णय लिया गया. 

विजय मिश्रा का गढ़ टूटने की दिशा में कदम
भदोही क्षेत्र में विजय मिश्रा का नाम लंबे समय से बाहुबल और विवादों से जुड़ा रहा है. वर्तमान में वह आगरा जेल में बंद हैं और उन पर हत्या, लूट, बलात्कार, रंगदारी, जालसाजी और संपत्ति हड़पने जैसे 83 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, सतीश मिश्रा उनके दाहिने हाथ की भूमिका निभाता था और अवैध कारोबार से लेकर राजनीतिक गतिविधियों तक में उसकी सीधी भागीदारी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन की सख्त निगरानी जारी
प्रशासन सूत्रों का कहना है कि संपत्ति और अवैध धन के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.  गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों और सहयोगियों की सूची तैयार की जा रही है.  अधिकारियों के अनुसार, अब केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त कर गिरोह की आर्थिक कमर तोड़ना प्राथमिक रणनीति है. 

यह भी पढ़ें :

TAGS

Bhadohi News

Trending news

Bhadohi News
भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की लग्जरी कार कुर्क करने के आदेश
PM Narendra Modi
पति संग ऋषिकेश पहुंचीं PM मोदी की बहन, मंदिर में दर्शन के बाद नजारों का करेंगी दीदार
UP News
नोएडा से फरहान नबी गिरफ्तार, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में यूपी ATS की कार्रवाई
UP Encounter
यूपी मे ताबड़तोड़ एनकाउंटर,दो इनामिया अपराधी धराए! बांदा से मऊ तक कई बदमाश हुए लंगडे
Lucknow news
आतंकी बिलाल के 2 रिश्तेदारों को खोज रही ATS, सोशल मीडिया से संपर्क में थे दोनों
investment in UP
जापान से खाड़ी तक UP में निवेश के लिए बड़ा प्लान!सीएम योगी खुद जाएंगे सिंगापुर-जापान
Doctor Rajendra
आस्था या अंधविश्वास?दवा की जगह पान से इलाज, मंदिर के आंगन में चलता है 'टोना अस्पताल'
prayagraj news
Prayagraj News: औरैया में तैनात SDM कमल सिंह पर FIR, निजी डॉक्टर को धमकाने का आरोप
allahabad high court news
अवागढ़ शाही परिवार विवाद खत्म:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा की उपाधि को किया खारिज
Dairy
पत्रकार पर जानलेवा हमला, दूध डेयरी संचालक भाईयों ने बेरहमी से पीटा,जैसे-तैसे बची जान