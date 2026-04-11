दिनदहाड़े गोलियों की गूंज से दहला मिर्जापुर! पूर्व प्रधान व अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या

Mirzapur crime News/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारूपुर स्थित सद्भावना नगर में सुबह टहलने निकले पूर्व प्रधान व वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह उर्फ रिंटू सिंह की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राजीव सिंह रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि मृतक अधिवक्ता पर पहले भी दो बार हमले हो चुके थे और उन्होंने कटरा कोतवाली में हत्या की आशंका जताते हुए प्रार्थना पत्र भी दिया था.

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घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. सीसीटीवी फुटेज में उनकी गतिविधियां संदिग्ध रूप से दिखाई दे रही हैं, यहां तक कि वारदात के बाद उनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट न होने की बात भी सामने आई है.

घटना के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. लोगों का कहना है कि यदि पहले दिए गए प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, तो 45 वर्षीय अधिवक्ता की जान बचाई जा सकती थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया है.

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